În data de 08 noiembrie 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători – Compartiment Călători -Direcția Regională Vamală București, în urma unui control efectuat la bagajele de cală aparținând unor cetățeni români care călătoreau pe ruta Otopeni – Luton, a fost descoperită cantitatea de 1.150 pachete ( 23.000 fire) țigarete marca Dunhill cu timbre fiscale Bulgaria.

Întreaga cantitate de țigarete a fost reținută și s-au întocmit procese verbale de constatare a infracțiunilor, cazul fiind predat Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor.