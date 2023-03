Share, Tag or Dye, proiectul derulat de Asociația Fotografică Allkimik în colaborare cu Asociația Culturală Marginal, revine cu o a doua ediție între martie – septembrie 2023 și cinci expoziții colective care vor avea loc atât în România, cât și în Spania, la Barcelona, în cadrul Experimental Photo Festival. Proiectul Share, Tag or Dye Again (re)deschide discuția despre social media ca mediu de consum pentru artă și sondează cât timp petrec artiștii promovându-și lucrările în aceste medii vs. timpul petrecut pentru creație.

În 2022, Allkimik și-a propus să democratizeze ideea de open call pentru artiști prin anularea uzualului proces de selecție, în urma căruia o bună parte dintre candidații înscriși sunt refuzați din motive care nu întotdeauna țin de calitatea propunerilor. Astfel, 204 artiști din 28 de țări au participat nediscriminatoriu la instalația ce a transpus lucrările înapoi în plan material, prin intermediul cianotipiei, o tehnică fotografică din sec. XlX. Vizitatorii au putut avea experiența unei rețele sociale transpuse în spațiul fizic de la VAGon – spațiu in(ter)disciplinat / Atelierelor Malmaison.

Anul acesta, un nou apel a fost lansat în perioada 13 februarie – 2 martie, pe parcursul căruia 313 artiști din 34 de țări de pe 6 continente au înscris link-uri din feed-urile lor de social media pentru materializarea unei noi instalații colective care pune din nou întrebarea: în ce măsură poate micul ecran contemporan, pe care îl deținem cu toții, să redea complexitatea unei lucrări de artă?

„În primă fază, social media mă inhiba foarte mult, pentru că mi se părea că a devenit o nouă platformă în care să te prezinți ca artist, ce nu are greutatea unei expoziții, dar e foarte aproape, poate chiar un pic mai complexă, şi atunci mi se părea că trebuie să fii foarte atent cu ce pui acolo, că acolo rămâne. Între timp, a devenit pentru mine un spațiu în care primesc şi transmit idei, a devenit efectiv o platformă de dialog, iar asta a fost cheia în Share, Tag or Dye. Dincolo de temerea asta cu ce face social media, ce ne dă sau ce ne ia, am putut face din tot demersul ăsta o mare platformă de colaborare.”, povestește Sabina Suru, directorul artistic al Share, Tag or Dye (Again).

În egală măsură, noua iterație a proiectului implică și o componentă extinsă de cercetare și experiment, în colaborare cu Institutul Național De Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie, alături de Dr. Elena Badea, cu focus asupra unor adaptări ale cianotipiei pe o serie de materiale sustenabile, dezvoltate de institut.

În 2023, instalația Share, Tag or Dye Again va putea fi văzută între 31 martie – 20 mai la Camera, din Cluj, urmând ca în luna iunie să poposească în Timișoara, la Lapsus și Iași, la Borderline Art Space, în iulie la Experimental Photo Festival din Barcelona și în septembrie la 2/3 galeria din București. Vizitatorii fiecăreia dintre expoziții vor avea ocazia de a experimenta cianotipia în câte un workshop deschis publicului, iar detalii despre desfășurarea acestora vor fi disponibile pe pagina de Facebook Allkimik.

Share, Tag or Dye (Again) este un proiect cultural de promovare a artiștilor români, alături de artiști internaționali, prin intermediul unui dialog transparent, extins și colaborativ. Mai multe informații despre evenimentele din cadrul proiectului Share, Tag or Dye se pot vedea pe website-ul Marginal.

Share, Tag or Dye este un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri culturali: Alternative Photography, Experimental Photo Festival, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, Lapsus, 2/3 galeria, Camera, Borderline Art Studio și VAGon – spațiu in(ter)disciplinat.

Parteneri media: Radio Romania Cultural, Viva FM, IQads, Ziarul de Iași, TION, Cluj.com, Știri de Timișoara, Agenda, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, Ziarul Metropolis, Revista Golan, Propagarta, Igloo Magazine, Curatorial.Pornit inițial ca proiect antreprenorial de nișă, co-fondat de Ștefan Dinu și Alex Spineanu (fotografi și antreprenori), Allkimik și-a propus încă de la începuturi, în urmă cu peste 10 ani, să susțină comunitatea pasionaților și practicienilor (atât amatori, cât și profesioniști) de fotografie analog, alternativă și experimentală, prin cursuri și workshopuri, developare și print analog & alternativ, studio de ambrotipie și, mai ales, prin deschiderea unui spațiu creativ accesibil oricărei persoane interesate de acest domeniu tehnico-artistic – FotoHub (2009-2017). Începând cu 2020, echipei i s-a alăturat Sabina Suru (artist vizual și manager cultural), iar organizația s-a restructurat în Asociația Fotografică Allkimik, pornind împreună o suită de proiecte care își propun implicarea comunității artistice și a celei tehnico-fotografice, într-o rețea colaborativă, sustenabilă și transparentă.

Marginal este o organizație culturală non-profit din România, care funcționează ca un colectiv transdisciplinar ce urmărește să susțină, să promoveze și să creeze punți între artiști și diverși agenți din alte domenii, cu accent pe științele umaniste și pe implicațiile științelor și tehnologiilor în structurile socio-culturale. Sub această ideologie, scopul Marginal este crearea unei rețele de colaborare care reunește domenii care nu sunt întotdeauna asociate cu arta (deși au fost interdependente de foarte mult timp / adică știința și tehnologia) și publicul, printr-o abordare participativă, ce provoacă paradigma actuală a publicului-spectator. Marginal facilitează schimbarea, creând spații în care oamenii sunt liberi să se schimbe, prin proiecte și programe orientate spre cercetarea transdisciplinară și producția de artă printr-o abordare care nu este limitată de mediu, abordând problemele (ne)delicate ale societății contemporane.

