Marți, 31 mai 2022, ora 13.00, Institutul Francez din România și Alianța franceză din Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, organizează lansarea cărții Le Grand Tour. Autoportrait de l’Europe par ses écrivains/Marele Tur. Autoportretul Europei prin scriitorii săi, apărută la editura Grasset în luna martie 2022.

Născut la Strasbourg, Olivier Guez a studiat știinţe politice la Strasbourg (1992-1996), apoi la London School of Economics (1996-1997) și la College of Europe din Bruges (1997-1998). A lucrat ca jurnalist independent pentru mai multe canale media internaționale importante, printre care New York Times, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Figaro Magazine, L’Express, Le Point. La Bruxelles a scris pentru Libération și a realizat reportaje în America Latină, Europa și Orientul Mijlociu. Dintre cărțile sale, putem cita lucrările La Grande Alliance (Flammarion, 2003) și L’Impossible Retour (Flammarion, 2007), dar și un prim roman intitulat Les Révolutions de Jacques Koskas (Belfond, 2014), precum și Éloge de l’esquive (Flammarion, 2014).

În 2016, a câștigat Premiul german pentru cel mai bun scenariu pentru filmul „Fritz Bauer, un erou german”, regizat de Lars Kraume în 2015. Olivier Guez este finalist la Premiul cititorilor Landerneau și a primit Premiul Renaudot 2017 pentru romanul său biografic La Disparition de Josef Mengele, tradus la Editura Meteor Press.

Le Grand Tour. Autoportrait de l’Europe par ses écrivains este o lucrare colectivă ce reunește textele a 27 de scriitori europeni, coordonată de Olivier Guez, prezentată în premieră cititorilor suceveni, care vor avea ocazia să discute cu coordonatorul volumului și să participe la sesiunea de autografe. Lansarea va avea loc în Aula „Simion Florea Marian” de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și va fi urmată de un scurt program muzical oferit de Corala „Ciprian Porumbescu” a colegiului.

Cu ocazia acestei vizite, Olivier Guez va vizita Biblioteca Norman Manea precum o expoziție de carte.

Mai multe informaţii despre aceste activitate sunt disponibile pe adresa de facebook a Alianței Franceze din Suceava: https://www.facebook.com/Alliance-Francaise-de-Suceava-100509888805151 și pe site-ul Alianței Franceze din Suceava: https://afsuceava.ro . Activitatea se adresează tuturor categoriilor de public și este gratuită.