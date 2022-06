În județul Suceava sînt cîteva zeci de fermieri care au în proprietate ori în arendă terenuri agricole în suprafață de peste 300 de hectare. Șefa Direcției pentru Agricultură Suceava, Claudia Elena Gogu, a declarat, la Radio Top, că, de exemplu, în zona Fălticeni, niște cetățeni germani dețin între 1.600 și 1.800 de hectare de teren, iar în partea Siretului, sînt elvețieni cu suprafețe mari de teren. Ea a precizat că există și fermieri locali care au între 300 și 500 de hectare de teren, și că, în general, se merge pe cultură mare: floarea soarelui, porumb, cartof, grîu și rapiță. Dintr-o suprafață însămînțată de 104.000 de hectare, pe mai bine de 16.500 de hectare s-au cultivat cartofi. Șefa Direcției Agricole a arătat că suprafața ar putea crește dacă ar fi susținută producția de cartofi sau dacă s-ar subvenționa sămînța de cartof. Varianta a doua este solicitată de fermieri, dar Ministerul Agriculturii încă nu a dat un răspuns. Claudia Gogu a continuat, spunînd: „În actualul context internațional, fermierii au zis că vor cultiva <fiecare pălmuță de pămînt>, și așa a fost”. Culturile rentabile sînt, în principal, cele de rapiță și de floarea soarelui.

