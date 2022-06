Prezent la Bruxelles, primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a întîlnit cu ambasadoarea României în Regatul Belgiei, Excelența Sa Andreea Păstîrnac, și cu adjunctul ambasadei, Doru Hrișcă, originar din Bucovina. De asemenea, el a avut o întrevere cu primarul și cu viceprimarul din Schaerbeek, Cecile Jodogone și, respectiv, Quentin van den Hove. Potrivit primarului Lungu, cu acest oraș, municipiul Suceava are aprobat în Consiliul Local un Acord de Parteneriat. La Schaerbeek lucrează foarte mulți suceveni, iar în Consiliul Local de-acolo sînt prezenți trei români. Ion Lungu a transmis după întrevederile de la ambasadă și de la primărie: „Tranziția verde, energia regenerabilă și orașul inteligent au fost temele abordate în cadrul discuțiilor. Am convenit să dezvoltăm colaborarea și în domeniul fondurilor europene. Am fost felicitați de către reprezentanții ambasadei și ai primăriei Schaerbeek, pentru selectarea noastră în proiectul european <100 de orașe inteligente și neutre climatic pînă în anul 2030> . Vom continua schimburile de experiență între cele două orașe în domeniile educației, culturii, administrației, afacerilor și sportului”. De asemenea, primarul Sucevei a comunicat că s-a stabilit ca în luna decembrie să fie organizat un concert dedicat culturii române. Concertul va fi organizat de municipiul Suceava în capitala Belgiei.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating