Două grupuri de tineri din Franța și Germania s-au aflat, zilele trecute, în vizită la Sibiu, în cadrul proiectului european Erasmus +, Open Houses, din care fac parte Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Asociația RESET din Sibiu, Association Jeunes à Travers le Monde (Rennes), Théâtre National de Bretagne (TNB), Coop’Eskemm (Rennes), Beyond-Borders (Hamburg), Kampnagel (Hamburg).

Timp de șase zile, invitații francezi, germani și români, au avut parte de experimentarea procesului de cunoaștere prin diferite ateliere, prin teatru și cercetare de grup. Aceștia au răspuns la întrebări privind accesibilitatea teatrului, abordarea către public, frecventarea teatrului de către tineri și nu numai, răspunsuri care îi vor ajuta la proiectul cultural pe care îl vor crea în cadrul proiectului. De asemenea, au avut parte de multe clipe împreună, în care, prin bucuria lor și pasiunea pentru lucrurile care îi unesc, au legat prietenii strânse și calde.

„Această săptămână la Sibiu le-a oferit tinerilor posibilitatea să se familiarizeze cu proiectul, să înceapă cercetarea și mai ales să creeze o legătură incredibilă în cadrul grupului. Multă iubire și o mare dorință de a se implica în problema accesului la actul cultural” – Bertille Kapela, manager de proiect Open Houses.

Cu prilejul vizitei la Sibiu, oaspeții străini au avut ocazia să vizioneze avanpremiera spectacolului „Macbeth” al TNRS, să discute și să pună întrebări consultantului artistic TNRS și selecționerului indoor FITS, Vicențiu Rahău, precum și șefului Secției germane TNRS, Hunor Horváth.

Despre proiectul Open Houses

Open Houses este un proiect colaborativ realizat între Asociația RESET din Sibiu și Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, alături de parteneri din Franța și Germania.

Parteneriatul Open Houses (OH) este constituit pentru perioada noiembrie 2021 – mai2023. Acesta își propune să creeze abordări experimentale ale acțiunii culturale prin cooperare între grupuri de tineri și profesioniști de teatru din Europa. Proiectul este realizat de șapte organizații active din Franța, Germania și România. Acest consorțiu tri-național este structurat, în fiecare țară, de o pereche formată dintr-o organizație de tineret și un teatru. Obiectivele proiectului sunt de a susține cetățenia culturală a tinerilor, de a inova în deschiderea și aproprierea teatrelor, de a dezvolta cooperarea între colectivitățile de tineri și profesioniștii acestor instituții culturale. De Open Houses beneficiază direct 50 de participanți. Beneficiarii sunt tinerii în tranziție la maturitate (construcție identitară, incluziune socială, inserție profesională etc.), profesioniști care activează în domeniul tineretului și în sectorul cultural, mai precis în lumea teatrului. În ceea ce îi privește pe tineri, aceștia sunt oameni interesați de sectorul cultural, managementul proiectelor colective și mobilitatea internațională. Parteneriatul se adresează în special tinerilor aflați în situații de fragilitate socială, care nu au oportunități de mobilitate internațională și nici resursele necesare pentru a construi o cale de învățare, angajament sau chiar profesionalizare în sectorul cultural (acces la teatre, acces la formare profesională, rețele profesionale, experiență profesională etc.). Având în vedere că fiecare binom al consorțiului cooperează și experimentează pentru a produce o acțiune culturală, mulți beneficiari indirecți (publicul) vor putea accesa rezultatele proiectului prin intermediul evenimentelor de diseminare și al programării anuale a celor trei teatre.

Estimăm că există aproximativ 200 de beneficiari indirecți per oraș pe parcursul celor 18 luni ale proiectului. În plus, cele trei colective de tineri vor realiza un studiu încrucișat și restituiri artistice ale experiențelor lor de cooperare cu teatrele. Aceste producții vor fi diseminate în timpul și după proiect. Rezultatele și spin-off-urile proiectului vor fi accesibile unui număr mare de persoane a căror estimare este, în această etapă a proiectului, greu de realizat. Prin urmare, de proiect vor beneficia direct 50 de persoane, iar indirect, cel puțin 600 de persoane. Acest proiect hibrid care amestecă întâlniri digitale, schimb de bune practici, întâlniri transnaționale, investigații încrucișate, programare de acțiuni culturale și producții artistice este gândit de părțile interesate, adică astfel încât aceștia să determine procesul, precum și finalitățile. Pentru tineri, este vorba de a-și pune la îndoială legăturile cu instituția culturală, de a o (re)descoperi, de a pune sub semnul întrebării funcționarea acesteia și de a-și face un loc printr-o experiență colectivă înțeleasă ca experiență de învățare, angajament sau etapă în profesionalizarea lor. În schimb, profesioniștii sunt interesați de practicile, dorințele și cunoștințele tinerilor pentru a contribui la dezvoltarea ofertei culturale a teatrelor. Această abordare experimentală este fundamentală pentru a desfășura un proces colectiv de transformare, pentru a constitui un spațiu de cooperare transnațională care să implice toate părțile interesate și, astfel, pentru a inova în domeniul acțiunii culturale și a susținerii puterii de acțiune a tinerilor din Europa.