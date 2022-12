Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava, consilierul județean PNL Ioan Bădeliță, speră ca actualul curs de comunicare la care participă întreg personalul unității sanitare să-și dovedească utilitatea. El afirmă că ar fi păcat să nu se întâmple așa, date fiind investițiile realizate de-a lungul timpului. Consilierul liberal a declarat: „Sper să le fie de folos cursul angajaților spitalului, pentru că e păcat ca lucrurile să nu se schimbe în bine pe partea de comunicare. Acolo unde este factorul uman mai e mult de lucru în ceea ce privește empatia dintre bolnav și cadrele medicale. Putem critica multe, dar Spitalul Județean a beneficiat de tot ceea ce a avut nevoie din partea Consiliului Județean, oricând și oricine a fost manager. De aceea, e păcat ca serviciile medicale să nu fie la înălțime. În domeniul medical, factorul uman este extrem de important. Empatia creează încredere și îl ajută pe un bolnav spre vindecare. Procesul de vindecare merge altfel când omul este optimist”. Ioan Bădeliță a mai spus că este convins că în Spitalul din Suceava sunt numeroși angajați de calitate și a adăugat: „Încet-încet, sper ca normalitatea să fie înspre mai bine în privința relației cadru medical-pacient”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating