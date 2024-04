Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat astăzi după depunerea candidaturii lui Gheorghe Flutur, la Biroul Electoral Județean, pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean că acesta este ”cel mai bun produs politic și administrativ al județului Suceava” și că are alături de el o echipă de consilieri ”de excepție”. ”Astăzi este o oportunitate extraordinară să înscriem în cursa electorală județeană cel mai bun produs politic și administrativ al județului Suceava și anume pe Gheorghe Flutur. Alături de Gheorghe Flutur înscriem pentru cursa electortală din 2024, 9 iunie o echipă de consilieri de excepție. O echipă care va face diferența și care alături de Gherorghe Flutur va mai produce surprize pentru Suceava. Dacă data trecută începeam campania electorală cu dorința aceasta de autostradă A7, a Moldovei și cea a Nordului astăzi deja avem un alt început de campanie electorală și am început cu Gheorghe Flutur/autostrda Moldovei realitate. E nevoie de oameni puternici pentru a dezvolta proiecte mari. Proiectele mari nu izvorăsc din poze și amiciții. Proiectele mari vin din gândire, din determinare, abnegație și forță. Forță politică și forță administrativă. Iar aici îl avem pe cel care le încununează pe toate Gheorghe Flutur”, a declarat Ioan Balan.

