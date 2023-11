Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în Parlamentul României în care a ținut să evidențieze performanțele administrației liberale în județul Suceava. „Am decis ca astăzi să fac apel la versurile poetului nostru național, din poezia ”Criticilor mei”, ”E ușor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune”, pentru a exprima goliciunea unor critici formulate de unii oameni politici suceveni cu privire la activitatea, implicarea și rezultatele echipei liberale din județul Suceava”, a spus Ioan Balan. El a arătat că până să se producă schimbarea politică majoră, când la conducerea administrației publice județene a venit Gheorghe Flutur, județul Suceava figura mereu în topurile sărăciei, șomajului, lipsei de infrastructură, lipsei de oportunități, lipsei de speranță.

„În perioada fostelor administrații publice, Suceava este județul care a pierdut cei mai mulți locuitori, iar astăzi suntem printre puținele județe care apare la Recensământul din anul 2021 cu o creștere de populație. Dacă ar fi vă spun ce și cât a realizat echipa liberală de la Suceava în ultimii ani nu mi-ar ajunge timpul destinat acestei ședințe. Pot să vă spun că din topul rușinii de unde a preluat PNL administrația publică Suceava, astăzi suntem în topul celor mai performante administrații publice din țară la accesarea fondurilor europene, la numărul de proiecte de investiții derulate de administrațiile publice locale, cu cele mai multe unități sanitare și unități de învățământ modernizate, cu autostrăzi și centuri ocolitoare despre care bucovinenii nu ar fi crezut că se vor realiza vreodată. Pentru acest efort de echipă, nu am pretins să ni se construiască statui și nici monumente, pentru că acesta este rolul nostru și pentru asta sucevenii și-au pus încrederea în noi”, a declarat Ioan Balan, care a adăugat că „ceea ce, însă, îmi lasă un gust amar este lipsa totală de implicare a unor politicieni suceveni, care, chipurile, ar fi și partenerii noștri de guvernare. Din păcate, domniile lor nu au lăsat în urmă niciodată un proiect util pentru oameni și critică din zori și până în seară munca unor liberali dedicați. Este neplăcut să auzi critici din partea celor pe care i-ai invitat să muncească alături de tine în folosul sucevenilor și au preferat să stea pe margine și să își ascută săbiile. Nu cred că este vreun sucevean care să nu înțeleagă că orice critică venită din partea celui care nu a muncit niciodată pentru comunitate nu are nicio valoare. Sucevenii văd cu ochii lor că singura schimbare în bine a venit doar sub o conducere liberală a administrației publice. Așa cum am început această declarație, tot așa aș dori să o închei, spunându-le politicienilor mărunți care critică fără fundament activitatea consiliului județean Suceava, efortul primarilor liberali suceveni și al parlamentarilor PNL: ”Critici voi, cu flori deşerte, Care roade n-aţi adus, E uşor a scrie versuri, Când nimic nu ai de spus.”