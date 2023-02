Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, că prețurile mari la energie, determinate de agresiunea barbară a Rusiei asupra poporului din Ucraina, ne vor afecta mult mai puțin dacă intensificăm investițiile în producția națională de energie și în creșterea eficienței energetice. „Economiile dezvoltate consumă tot mai multă energie, iar dezvoltarea economică a României pe termen lung depinde de cât de mult investim astăzi în componenta energetică. Am apreciat cu toții eforturile Guvernului Ciucă din anul 2022 pentru a susține noi capacități de producție, fie exploatări noi de gaze la Marea Neagră, fie energie electrică în parteneriat cu Statele Unite ale Americii, fie prin susținerea companiilor naționale de profil, pentru a produce mai mult”, a spus Ioan Balan. El a dat asigurări că în curând, toate investițiile demarate de Guvernul Ciucă vor începe să producă efectele dorite, iar România nu va avea niciun motiv să se teamă de o criză energetică, ci chiar va deveni furnizor regional de securitate energetică.

„În același timp, investițiile în producția de energie trebuie însoțite de investiții în eficiență energetică. Mulți ani s-a spus că nu ne interesează eficiența energetică, pentru că avem resurse naturale, prețurile sunt mici și ne permitem. Însă, astăzi constatăm cât de importantă este o clădire eficientă energetic, cât de bun este un transport în comun nepoluat și ecologic, cât de utile sunt sistemele noi de încălzire a locuințelor, particulare sau în sistem centralizat. Eficiență energetică nu înseamnă să scoți frigiderul din priză sau să mergi pe întuneric prin casă, ci, prin investiții, să elimini pierderile și să utilizezi echipamente performante, care consumă mai puțin. La Suceava, noi am învățat această lecție și, deja, accentul investițional se deplasează către eficiența energetică, pentru că o investiție făcută astăzi, se recuperează în câțiva ani prin facturile mai mici”, a declarat deputatul PNL de Suceava. El a adăugat că îl bucură enorm faptul că la inițiativa președintelui Gheorghe Flutur, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”și DGASPC Suceava vor beneficia de o renovare energetică substanțială, cu fonduri din PNRR. Același tip de investiții se vor realiza și la sediului Primăriei și la clădirea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Economia de energie pe care o vor aduce aceste proiecte va micșora facturile la energie și va permite ca fondurile să meargă către alte nevoi ale sucevenilor. Îmi doresc foarte mult ca investițiile în eficiența energetică să se generalizeze la nivelul clădirilor publice, dar și la nivelul locuințelor private. Românii care deja au făcut investiții în locuințele lor, prin credite bancare sau cu mari eforturi, constată deja că o parte din investiție se întoarce în buzunarele lor, prin facturile mai mici. Așadar, trebuie să găsim acele instrumente ca să putem sprijini financiar cât mai mulți români să îmbunătățească performanța energetică a locuințelor lor.”