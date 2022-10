Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că la bazinul de înot de la Școala Gimnazială nr. 3 are loc o nouă reparație capitală, municipalitatea alocând în acest an suma de 1.066.000 de lei pentru aceste lucrări. „Decizia am luat-o în această primăvară împreună cu conducerea școlii, după ce am vizitat bazinul de înot”, a precizat Ion Lungu. El a arătat că în momentul de față se lucrează la consolidarea structurii de rezistență a bazinului, la schimbarea gresiei și a fost înlocuită instalația cu schimbătoare de căldură pentru încălzirea apei în bazinul de înot.

Primarul Sucevei a declarat că ultima reparație capitală a avut loc în urma cu 15 ani, respectiv în anul 2007, costurile fiind suportate tot de municipalitate. De asemenea, Ion Lungu a amintit că în anul 2016 a fost reabilitată fațada bazinului.

„Municipalitatea este preocupată de menținerea în stare de funcționare calitativă a acestui bazin care este folosit de elevii școlii și de mulți copii care se antrenează pentru performanță în domeniul înotului. Bazinul va fi redeschis la data de 1 decembrie 2022,in urma graficului stabilit cu constructorul”, a încheiat Ion Lungu.