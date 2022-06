Primarul Sucevei, Ion Lungu, a propus încheierea unui parteneriat între Primărie și Consiliul Județean pentru înființarea unei Filarmonici la Suceava. “Am avut plăcerea de a participa la Gala Laureaților și la un Concert extraordinar al Orchestrei Metropolitane București în cadrul Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu, eveniment ce a avut loc la Casa de Cultură din Suceava. Am propus un parteneriat de finanțare între municipalitate și Consiliul Județean pentru o Filarmonică la Suceava. Este un lucru frumos ce se întâmplă la Suceava, în ultima perioadă au avut loc multe evenimente, Zilele Teatrului Matei Vișniec, Lira de Aur și acum Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu”, a declarat Ion Lungu. El a adăugat că îl bucură faptul că

Balada lui Ciprian Porumbescu este apreciată până și în China. “Așadar este bine să îl cinstim și să îl omagiem pe marele compozitor român Ciprian Porumbescu. Îmi doresc să avem cât mai multe evenimente culturale în municipiul nostru”, a încheiat Lungu.