Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, îi învață pe credincioșii suceveni cum să alunge bolile, vrajba și paguba din casă. ”Bolile trupești le puteți alunga respectând prescripțiile medicale, în timp ce bolile spirituale se pot îndepărta respectând prescripțiile spirituale ale duhovnicului. Vrajba o puteți alunga prin rugăciune și iertare, iar paguba, prin muncă, prin sporită hărnicie”, le-a spus IPS Calinic.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating