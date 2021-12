Irina Loghin este o legendă vie a muzicii populare românești. Artista, în vârstă de 82 de ani, a vorbit despre obiceiurile pe care le are în familie în preajma sărbătorilor, dar și cum reușește să se mențină într-o stare atât de bună la vârsta sa.

Tradiționalistă din fire, Irina Loghin se reunește cu familia an de an, cu care se bucură de masa sfântă de Crăciun. Preparatele savuroase nu lipsesc din meniu, chiar dacă, de câțiva ani, a renunțat la carne, fiind vegetariană, în mare parte. „Pentru mine este tot Crăciunul ca anul trecut ce am făcut anul trecut voi face și anul acesta. Mă voi duce la copii sau vin copiii la mine. De obicei, eu nu gătesc porc. Pentru mine carnea este departe de mine, am renunțat la carne. Foarte rar mai mănânc câte un piept de pui, dar rar şi nu-l mănânc cu plăcere nici pe acela. Dar doar când nu am încotro când sunt în deplasare. Acasă fac sarmale de pește de Crăciun și tot felul de salate crudități, ghiveci de tot feluri de legume”, a spus artista, potrivit click.ro.

Toată lumea se întreabă cum reușește să arate atât de bine la cei 82 de ani pe care îi are, însă Irina Loghin nu are neapărat un secret. Faptul că face sport zilnic, atât cât îi permite organismul, mănâncă sănătos, fără carne și are grijă ce consumă, îi asigură artistei de muzică populară un stil de viață sănătos.

