Laura Cosoi este însărcinată! Chiar în ziua de Crăciun, vedeta tv a făcut marele anunț. Frumoasa actriță a realizat o ședință foto de sărbători, cu soțul și cele două fetițe pe care le au împreună, tocmai pentru a face marele anunț: Laura Cosoi gravidă pentru a treia oară, potrivit click.ro.

Vedeta este în culmea fericirii, căci meseria de mamă îi vine mănușă! Fericită că mai are două fete, pe Rita și Vera, care îi fac viața mai frumoasă, frumoasa actriță se bucură că a fost binecuvântată cu încă o sarcină! Laura Cosoi va naște, cel mai probabil, în luna iunie, fiind deja gravidă în trei luni. Artista o ia pe urmele prietenei sale, Adela Popescu, care la fel ca și ea, are trei copii, culmea, trei băieți.

„Cel mai mult imi place sa fiu cu ei! Mi-am imaginat, alaturi de Cosmin, o familie mare, unita, cu scaune multe asezate in jurul mesei de Craciun, cu copiii care sa ne colinde, sa se alerge in jurul bradului, sa ma ajute la facut prajituri, o viata in care iubirea sa ne acopere! In acest moment bratele noastre devin si mai incapatoare, sufletul si mai plin, emotiile si mai coplesitoare, caci in lumea asta a noastra mai asteptam o fetita, o surioara pentru Rita si Vera.”, a scris Laura Cosoi pe Facebook, conform sursei citate.

