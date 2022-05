Franța era complet distrusă: Moartea Neagră ucisese o treime din populație, bandele de mercenari rătăcitori, numite Marile Companii, făceau ravagii în zonele rurale și englezii înfrânseseră și umiliseră nobilimea franceză în război.

Cu mai puțin de doi ani înainte, Eduard, Prințul Negru al Angliei, îi învinsese pe francezi la Poitiers, iar regele Franței, Ioan al II-lea, fusese capturat și dus în Anglia. Desigur, cei care au suferit cel mai mult au fost țăranii, mulți trăind la nivelul subzistenței, mâncând mai mult pâine cu ceapă, în colibe fără mobilă, apă sau căldură, dormind pe paie.

Țăranii – sau Jacques Bonhomme după cum îi numea disprețuitor nobilimea – trăiau în mizerie, plini de ură împotriva stăpânilor care îi oprimau. În această zi, în satul St. Leu, la vreo 40 de kilometri nord de Paris, în jur de 100 de țărani mânați de ură s-au înarmat cu furci, cuțite și ciomege și au atacat conacul nobiliar cel mai apropiat, incendiindu-l din temelii și ucigând întreaga familie de nobili.

Acesta a fost primul act de violență al mișcării cunoscute sub numele de Jacquerie, îngrozitoarea revoltă a țăranilor, care a durat numai o lună, dar în cursul căreia au fost distruse în jur de 150 de castele și conace. Conduși de Guillaume Callet, țăranii au ucis sau au torturat mulți nobili, într-unul dintre cazuri soția și copiii fiind obligați să privească cum un cavaler era prăjit într-o frigare și apoi să-i mănânce carnea.

Pe măsură ce revolta s-a extins, țăranii din regiunile rurale s-au unit cu insurgenții din Paris, sub stindardul lui Étienne Marcel. Este posibil ca numărul țăranilor care s-au dedat la acte de violență să fi fost de aproximativ 100.000.

Până și regalitatea era amenințată. În data de 9 iunie, o mulțime a înconjurat familia regală într-o piață din Meaux, însă a fost apoi atacată și măcelărită de un grup de loialiști, condus de Gaston Phoebus de Foix. În ziua care a urmat, o armată condusă de Carol cel Rău, regele Navarei, a zdrobit armata țărănească a lui Guillaume Callet la Clermont-en-Beauvaisis.

La sfârșitul lui iunie, Jacqueria luase sfârșit, iar nobilimea înfuriată și însetată de răzbunare a căsăpit bandele de țărani, înecând țara în sânge.

Potrivit unui proverb al vremii, „Oignez vilain, il vous poindra, poignez vilain, il vous oindra”. („Îl cruți pe ticălos și el îți taie gâtul; îi arăți fierul șiți cade în genunchi”).

Au fost măcelăriți în jur de 20.000 de țărani, iar Guillaume Callet, care se declarase regele lor, a fost încoronat cu o coroană înroșită în foc și apoi decapitat.

Étienne Marcel a fost ucis de către unul dintre oamenii săi, care credea că îi va trăda dușmanului. Jacques Bonhomme mai avea de așteptat 400 de ani pentru ca, la Paris, să înceapă răzbunarea.

