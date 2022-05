Politistii Biroului de Investigatii Criminale – Politia Municipiului Vatra Dornei, in cooperare cu polițișții din cadrul Politiei Orasului Frasin au reusit printr- o mobilizare

exemplara sa documenteze cu operativitate activitatea infractionala într-o cauza de furt de la o casa de schimb valutar din Vatra Dornei, recuperand în mai putin de trei ore prejdudiciul în vaioare de aproape 100.000 lei si dispunand retinerea pentru 24 de ore a barbatului banuit de comiterea faptei.

La data de 2 mai ora 14.00, Politia municipiului Vatra-Dornei a fost sesizata de catre un barbat din municipiul Vatra Dornei, in calitate de administrator al unei case de schimb valutar, cu privire la faptul ca in jurul orei 13.20 o persoana de sex masculin, in varsta de aproximativ 40 ani a oferit pentru schimb valutar suma de 32.000 euro, dupa care profitand de neatentia persoanei vatamate, care i-a inmanat in prima faza 98.000 lei, i-a solicitat restituirea sumei in euro, apoi a parasit casa de schimb valutar fara a- i restitui administratorului cei 98.000 lei.

Politistii Biroului de Investigate Criminale au intocmit de indata actele premergatoare in cadrul dosarului penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt fapta prev. de art. 228 alin. 1 din Codul Penal, dispunandu-se masuri urgente pentru identificarea autorului.

Au fost alertate toate echipajele aflate in serviciu la nivelul tuturor subunitatilor din cadrul IPJ Suceava si au fost notificate inspectoratele de politie invecinate.

Au fost constituite filtre rutiere pe principalele artere de circulatie din judet si au fost dispuse masuri investigative complexe pentru stabilirea profilului si identitatii

autorului.

În urma masurilor investigative si informative s-a stabilit ca principalul suspect de comiterea faptei este un barbat de 44 de ani din municipiul Iasi persoana banuita de comiterea unor fapte cu mod similar de operare.

Din explotarea probelor adminstrate s-a stabilit un posibil traseu de deplasare si au fost instituite filtre suplimentare. În jurul orei 16:15, barbatul de 44 de ani a fost

identificat pe DN17 pe raza orasului Frasin de catre echipajele de politie din cadrul Politiei Orasului Frasin.

Cu ocazia depistarii, asupra barbatului de 44 de ani a fost gasita suma de 98.000 lei care face obiectul infractiunii cercetate precum si suma de 30.000 euro, despre care

exista suspiciunea ca ar proveni din fapte similare.

Barbatul a fost preluat de poiitiei si a fost condus la sediul Politiei municipiului Vatra Dornei, iar în urma audierii si a probatoriului administrat a recunoscut furtul comis.

S-a procedat la ridicarea sumelor de bani care au fost gasite asupra sa, urmand sa-i fie restituita persoanei vatamate suma de 98.000 lei.

Politiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei care au efectuat cercetarile sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria

Vatra Dornei au dispus masura retinerii fata de barbatul de 44 de ani pentru o perioadade pane la 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale, urmand a se dispune procedural prin unitatea de parchet competenta.