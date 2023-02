The Cinematic Orchestra, Mulatu Astatke, Billy Cobham, Fun Lovin’ Criminals și Martina Topley-Bird, primii mari artiști confirmați pentru 2023

Jazz in the Park Festival revine în 2023 cu un line-up atent curatoriat ce include legende ale muzicii jazz, trupe consacrate și voci de excepție. Organizatorii anunță primul val de artiști ai festivalului organizat în 1-3 septembrie în Parcul Etnografic ”Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. The Cinematic Orchestra, Mulatu Astatke, Billy Cobham, Fun Lovin’ Criminals și Martina Topley-Bird sunt o parte dintre headlinerii celei de-a 11-a ediții Jazz in the Park și un must-see pe lista oricărui iubitor de muzică bună și experiențe de festival! Pe lângă ei, au confirmat prezența la Jazz in the Park 2023: Alexandru Andrieș, The Heliocentrics, Ada Milea, Mansur Brown, Tatran, Mörk, Daykoda, 7th Sense și Jazzybit.

”Pentru noi, ediția a 11-a Jazz in the Park este ediția provocărilor și a realizărilor. Imaginați-vă că prima dată când am încercat să-i aducem pe The Cinematic Orchestra a fost acum 6 ani. Ei bine, 2023 e anul în care mai multe din dorințele noastre se împlinesc. Așa sunt și Fun Lovin’ Criminals, pasiunea din copilărie a lui Alin, colegul nostru și fondatorul festivalului. Și ca aceste exemple mai avem și altele pe care o să le prezentăm… rând pe rând.” – Denisa Dan, Manager Jazz in the Park.

5.000 DE ABONAMENTE PRE-SALE DISPONIBILE

Cei care vor veni la festival sunt invitați la o multitudine de experiențe și trăiri date de unicitatea locației și să descopere, pe ulițe și în vechi gospodării, gustul muzicii jazz servit în tihnă. Pentru a proteja Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, dar și pentru a se asigura că publicul va avea parte de o experiență cât mai specială și confortabilă la festival, organizatorii au decis limitarea capacității festivalului la 7.000 de participanți. Drept urmare, joi, 23 februarie, au fost scoase la vânzare doar 5.000 de abonamente pre-sale. Până în data de 9 martie, cei care vor să vină la festival pot să își cumpere abonamentul la Jazz in the Park cu doar 300 de lei de pe site-ul jazzinthepark.ro. După această dată, prețul va crește la 375 de lei. Vor exista și bilete de o zi, disponibile în luna august, în limita locurilor disponibile rămase.

”Construim Jazz in the Park ca pe un festival experiență, pornind de la locația noastră, Parcul Etnografic, și mergând mai departe la line-up, activități și până la faptul că avem o capacitate limitată; sincronizarea acestor elemente este rețeta noastră. Noi, de-abia așteptăm să ne treceți pragul, să experimentați un festival din suflet, pentru suflet”, a declarat Denisa Dan, Manager Jazz in the Park.

POVESTEA ARTIȘTILOR SPUSĂ DE JAZZ IN THE PARK

The Cinematic Orchestra este un nume pe care orice festival de jazz râvnește să-l aibă pe afiș. Trupa a fost fondată în 1999 și este reprezentanta label-ului Ninja Tune. În Jazz in the Park, mereu ne-am dorit să prezentăm trupe moderne, să arătăm spre ce a migrat jazz-ul zilelor noastre, iar TCO este un reprezentant de seamă al generației noastre. Scena muzicală britanică este poate cea mai importantă din Europa, iar ei sunt printre liderii acestei mișcări, aducând modernismul electronicii în stilul Nu Jazz. De la debutul lor, drumul i-a purtat spre multe asocieri cu filme artistice și documentare. La Jazz in the Park vor veni cu albumul „Man with a Movie Camera”, cel mai de succes album al grupului, care este defapt coloana sonoră gândită de ei pentru filmul care poartă același nume. Concertul va fi însoțit de proiecție și va închide ediția a XI-a a festivalului.

Mulatu Astatke este considerat părintele jazz-ului etiopian. Absolvent al prestigioasei universități Berkeley, el a dus fuziunea dintre muzica tradițională etiopiană și jazz-ul american la un alt nivel și noi audiențe globale. Muzica lui a avut o mare influență asupra hip-hop-ului modern și industriei muzicale a filmelor de la Hollywood. Melodiile lui Astatke au alimentat coloana sonoră a filmului regizat de Jim Jarmusch – Broken Flowers (2005). Fragmente din creațiile sale au fost folosite de Nas, Damian Marley, Kanye West, Cut Chemist, Quantic, Madlib și Oddisee. Deosebit de interesant este faptul că Mulatu a avut o colaborare cu trupa britanică The Heliocentrics, prezentă de asemenea la această ediție de festival. I-am pus în aceeași zi, sperând că poate vor face ceva special. Rămâne de văzut.

Billy Cobham face parte din categoria „artiști de legendă”. De asemenea, e genul acela de artist pe care-l cunoașteți fără să știți că-l cunoașteți. Piesa „Stratus” este una din cele mai samplate piese de către Hip-Hop-eri din istorie. Billy Cobham a colaborat cu Miles Davis, a făcut parte din Mahavishnu Orchestra și este considerat unul din cei mai buni toboșari din lume. Ar trebui să fie ilegal să fii pasionat de tobe și să nu mergi măcar odată în viață la un concert Billy Cobham.

Fun Lovin Criminals sunt guilty pleasure-ul echipei Jazz in the Park. Faptul că i-am adus e o oglindă a sufletului nostru. Cu siguranță, este band-ul care va ”condimenta” experiența publicului Jazz in the Park anul acesta. Formația americană cunoscută pentru hituri precum ”Scooby Snacks”, ”Loco”, ”Too Hot” sau ”Classic Fantastic”, vor face atmosferă pe scenă cu ritmurile lor rap rock, combinate cu elemente de jazz, funk, R&B și punk. Trupa din New York este una cu istorie. S-a înființat în 1993 și de atunci reușește să exprime perfect în muzica lor atmosfera unică a renumitei metropole americane.

Martina Topley-Bird e o altă ambiție veche a noastră, pe care suntem convinși că o știți, fiind vocea unor piese celebre, cum ar fi „Prodigy – The Day is my Enemy”, ”Tricky – Aftermath” sau ”Massive Attack – Babel”. Însă pe lângă colaborările avute cu cele mai titrate trupe din industria muzicală britanică, Martina are și propriile ei albume, niște diamante ascunse ale trip-hop-ului. Albumul ei solo de debut, Quixotic, a fost nominalizat în 2003 la Mercury Awards. În 2021, Martina a lansat cel de-al patrulea album solo și de atunci îi tot scriem.

Descrieri detaliate și linkuri de ascultare pentru artiști găsiți pe site-ul www.jazzinthepark.ro.

DESPRE JAZZ IN THE PARK

Jazz in the Park s-a născut ca un eveniment-manifest, în 2013, când a redat dreptul comunității clujene de a călca iarba din Parcul Central. A fost primul eveniment public desfășurat în acest spațiu după zeci de ani și a contribuit mai apoi la consolidarea unui spațiu al apropierii și al regăsirii prin muzică. În 2018, Jazz in the Park a fost primul eveniment din țară care a introdus paharele reutilizabile.

Din anul 2020, organizatorii au ales să redea comunității un alt spațiu special: Parcul Etnografic ”Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Festivalul i-a purtat pe oameni pe ulițe și prin gospodării și le-a oferit șansa de a descoperi, împreună, un spațiu deosebit, cu povești.

Cea de-a zecea ediţie Jazz in the Park a dovedit că noul spațiu de festival se potrivește mănușă cu vibe-ul personal și vibrant al evenimentului. În ciuda vremii ploioase, peste 17.500 de persoane s-au bucurat anul trecut de muzică bună, oameni frumoși și un line-up de excepţie care a inclus band-uri și artiști renumiți, precum: The Comet is Coming, Asaf Avidan, Avishai Cohen Quartet, Dhafer Youssef: Digital Africa, Yussef Dayes și Roberto Fonseca Trio.

Jazz in the Park a organizat până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei „Best Small European Festival” la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards. El a devenit astfel primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment.

Evenimentele marca Jazz in the Park sunt organizate de Fapte, o organizație culturală care dezvoltă oameni, idei și comunități prin puterea evenimentelor. În 2023 vor avea loc, în Cluj-Napoca, două mari evenimente: