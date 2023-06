Jeanne Laisné era fiica unui simplu măcelar, crescută în frumosul oraș fortificat Beauvais, la numai 80 de kilometri nord de Paris. Ghinionul ei a fost că a trăit în perioada în care regele Ludovic al XI-lea și Carol cel Îndrăzneț, duce de Burgundia, se luptau pentru stăpânirea Franței.

În primăvara anului 1472, armata burgundă a lui Carol era în plin jaf. Micul orășel Nesle capitulase deja când, în cursul unei perioade de armistițiu, oamenii ducelui au dat buzna în oraș și au masacrat toți bărbații, femeile și copiii care se refugiaseră într-o biserică.

În 27 iunie, Carol a ajuns sub zidurile orașului Beauvais. Știind care ar fi fost soarta lor dacă ar fi capitulat, locuitorii din Beauvais au organizat o apărare asiduă, dar nici unul nu a luptat la fel de îndârjit ca Jeanne Laisné.

Înarmată cu satârul tatălui ei, ea l-a tăiat pe stegarul burgund, punând mâna pe steag când victima a căzut de pe metereze.

La 25 de zile de la începutul asediului, ducele Carol a fost obligat să se retragă, armata fiindu-i epuizată. Beauvais rezistase și Jeanne a devenit o eroină, a cărei poreclă a dăinuit secole de-a rândul – Jeanne Hachette.

În vechea piață a orașului mai există și acum statuia ei.

Tot la 27 iunie:

1571: Moare pictorul și istoricul de artă italian Giorgio Vasari.

1787: Edward Gibbon încheie The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Istoria declinului și prăbușirii Imperiului Roman).

1898: Căpitanul american Joshua Slocum încheie prima călătorie solitară în jurul lumii.

Geo Alupoae, critic de teatru