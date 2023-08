Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de val de căldură în intensificare și disconfort termic accentuat valabil luni în județul Suceava. Potrivit meteorologilor, în cursul zilei de luni se vor înregistra temperaturi maxime în general de 37…39 de grade, iar minimele se vor situa între 18 și 26 de grade, astfel încât disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Pentru ziua de astăzi, 17 august, este valabil un cod galben de val de căldură și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși astăzi pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă în toate zonele de câmpie, deal și podiș, cu temperaturi maxime ce se vor situa în general între 35 și 37 de grade. Minimele termice se vor încadra între 17 și 21 de grade.

