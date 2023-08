În prima etapă a noului sezon competițional al Ligii Naționale de handbal masculin, CSU din Suceava va juca pe teren propriu cu CSM Bacău. Meciul se va juca luni de la ora 17.30 în sala ”Dumitru Bernicu” și va fi televizat pe Pro Arena.

Universitarii suceveni așteaptă încrezători noua ediție de campionat, în condițiile în care au arătat o formă bună la Final Four-ul Cupei României, disputat în Capitală, la finalul săptămânii trecute. Jucătorii suceveni se bazează din nou pe publicul sucevean care i-a fost de ajutor de fiecare data.

Față de sezonul precedent, în lotul pregătit de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei nu se mai găsesc în prezent portarul Paul Simulescu, plecat la CSM Vaslui, și centrii Daniel Stanciuc, ajuns în curtea campioanei Dinamo, și Irakli Kbilashvili, transferat de Potaissa Turda.

În locul lor au fost aduși portarul Mihai Merlă (CSM București) și interii Eduard Iordachi (HC Buzău) și Aron Dedu (CSM Odorhei). Ca noi transferuri pot fi considerate recuperările lui Alex Dascălu și Claudiu Lazurcă, care vin după perioade lungi de inactivitate. Doi jucători accidentați mai au „alb-albaștrii” în acest moment, Adrian Tîrzioru și Pavel Loic, care sunt așteptați să revină pe teren în maximum trei săptămâni.

De menționat faptul că, începând cu luna viitoare, profesorul Petru Ghervan a cedat locul de antrenor principal lui Bogdan Șoldănescu, secund urmând să fie veteranul Răzvan Gavriloaia, ajutat de Iulian Andrei.

Ediția 2023-2024 a Ligii Naționale de handbal masculin a început cu duelul dintre CSM Sighișoara, echipă nou promovată în primul eșalon, și CSM Constanța, una dintre formațiile tari ale campionatului. Trupa gazdă a dat o replică neașteptat de dârză în confruntarea cu deținătoarea Cupei României, dobrogenii impunându-se greu, cu 25-24.