Digi World invită pasionații de tehnologie să urmărească o ediție specială a emisiunii „Jurnalul de Științe”, joi, 1 Decembrie, de la ora 20:00, dedicată oamenilor de știință care continuă să inoveze în România, dar și peste graniță. Teodora Safta aduce în fața publicului cercetători români, recunoscuți pentru performanțele și curajul de a genera tendințele viitorului.

În ediția specială, „Jurnalul de Științe” prezintă povestea echipei de cercetători români (formată din Dr. Mihai Boni, Prof. Dr. Mihail-Lucian Pascu, Dr. Ionuț Relu Andrei, în calitate de cercetători ai Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, cu sprijinul tehnicianului Marian Cojocaru și al șefului de lucrări la Politehnica București, Cristian Trancă), care au lansat opt ace din România, către 8.500 de metri altitudine, cu scopul de a face față unui experiment în microgravitație, denumit coalescență. Experimentul presupune ciocnirea a două picături de apă și va fi reprodus în 2023 pe Stația Spațială Internațională, fiind, astfel, recunoscută importanța acelor testate de românii de la INFLPR.

„Ziua Națională reprezintă o ocazie să sărbătorim ingeniozitatea și capacitatea noastră de a înfrunta și depăși obstacole. Acest lucru este reflectat în atitudinea cercetătorilor români de pretutindeni, care abordează o gamă largă de probleme actuale – de la aspecte sociale și economice, până la alternative de energie regenerabilă și sisteme informatice. Pentru noi, cercetarea este o modalitate de a ne urma curiozitatea, de a exprima idei originale și de a contribui la un progres real al societății. În viitorul apropiat, mi-aș dori să văd o implicare mai largă a noastră, a cercetătorilor din străinătate, la dezvoltarea tehnologiei din România, și cred că susținerea națională ar contribui la crearea legăturilor. Țara noastră are o tradiție lungă în inovație și avem o datorie să transmitem pasiunea pentru cercetare generațiilor următoare”, a declarat dr. Virgil Andrei.

Ediției speciale i se va alătura și dr. Mihai Boni: „Sărbătoarea de 1 Decembrie îmi trezește sentimentul de mândrie că sunt român și, mai mult, mă bucur să aparțin comunității de cercetare din această țară, un domeniu în care România excelează și primește recunoaștere internațională. Cercetarea este o meserie în care îți dedici foarte mult timp pentru a învăța, a studia, a înțelege și, în final, pentru a aduce un plus de valoare în cunoașterea științifică prin rezultatele pe care le obții. Satisfacția cea mai mare este că am reușit să obțin credibilitatea colegilor în domeniul de cercetare în care activez, adică în studiul dinamicii fluidelor și interacția radiației laser cu acestea. În cercetare trebuie să ai curajul să îți depășești zona de confort. Să te gândești la teme de cercetare care ar putea avea un impact semnificativ pentru societate, dar care se întâmplă să fie, în același timp, și foarte riscante. Riscul constă în a munci foarte mult pentru un proiect de cercetare care este, poate, nerealizabil”.

Telespectatorii vor vedea joi, 1 Decembrie, de la ora 20:00, imagini inedite din timpul zborului parabolic, realizat cu avionul Agenției Spațiale Europene, care a aparținut în trecut fostului cancelar german Angela Merkel. De asemenea, în aceeași ediție, publicul descooperă care va fi contribuția oamenilor de știință români la construirea unui robot care va ajunge pe Marte, pentru a prelua probele de sol adunate de roverul Perseverence, aflat deja pe Planeta Roșie.

„1 Decembrie este un moment de reflecție, în care ne gândim cu toții dacă nu cumva am putea face puțin mai mult pentru bunăstarea acestei țări și, implicit, pentru noi. De când realizez emisiunea am încercat să scot în față cercetătorii români și proiectele lor, pentru că merită. Vă spun sincer, cercetare se face și la noi, și se face chiar bine. De aceea, ca în anii trecuți, de 1 Decembrie vom avea o ediție specială cu proiecte științifice românești. Ca de fiecare dată, am simțit o bucurie enormă să ajung în laboratoarele cercetătorilor, să filmez <haosul lor organizat>, aparatele ultraperformante și caietele cu notițe, să le observ emoțiile”, a precizat Teodora Safta, realizatorul emisiunii „Jurnalul de Științe”.