Intervenții de: TRIUMF AMIRIA, Apparatus 22, Alex Bodea, Ștefan Botez, KILOBASE BUCHAREST, Georgiana Dobre & Kjersti Vetterstad, Sebastian Moldovan

Curator: KILOBASE BUCHAREST

12.03.2022 – 5.05.2022

Kunsthalle Bega are plăcerea de a găzdui prima vizită la Timișoara a muzeului nomad TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer, ca preambul pentru un set de expoziții TRIUMF AMIRIA LOVE LETTER TO… ce vor fi prezentate în decursul anului 2022.

Intitulată PUNCT ~ CU ~ PUNCT /// DOT ~ TO ~ DOT, intervenția produsă de TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer se dezvăluie în LONG EYE* – cel mai nou format expozițional din cadrul spațiului de artă, un interstițiu prelung între fațada clădirii și spațiul BOX care aștepta de ceva timp să fie explorat și fructificat pentru artă.

„Am fost imediat fascinați de acest spațiu atipic între interior și exterior, extrem de vizibil și discret, generos-expansiv și strict. Starea de între / in-betweenness are un potențial metaforic imens și funcționează superb și cu etosul fluid al TRIUMF AMIRIA, un polimuzeu fluent în multiple limbaje artistice queer ce activează pe terenul fertil dintre o instituție reală și o construcție utopică”, declară duo-ul KILOBASE BUCHAREST, curatorii acestui prim proiect în LONG EYE.

Prin referința la acele puzzle-uri a căror imagine se conturează unind punctele, PUNCT ~ CU ~ PUNCT /// DOT ~ TO ~ DOT se dezvăluie ca un exercițiu de imaginație colectivă despre realități ~ identități ~ sensibilități queer prin intermediul a 7 lucrări: de la Cartea Schimbării – setul complex de instrucțiuni elaborate de Georgiana Dobre & Kjersti Vetterstad și colaboratorii lor pentru a stimula vizitatorii să încerce să se raporteze din perspective queer atât la cei din jur, cât și la propriul corp, la instalația GLORY TO de Ștefan Botez despre visceralitatea dorinței queer, de la TRIUMF AMIRIA MANIFESTO un text-program fluviu, ultradens despre trecutul recent și posibile viitoruri pentru ce ar putea să fie un muzeu al culturii queer, la selecția de 140 de Note Vizuale (2012 – 2019) ce dezvăluie perspectiva de imigrantă queer a artistei Alex Bodea, de la seria de postere și narative sound imaginate de de Apparatus 22 ca un omagiu imbibat cu umor pentru plăceri neașteptate descoperite în primul an de pandemie, ca parte a strategiei de supraviețuire și vindecare a traumei, la instația site-specific a lui Sebastian Moldovan – în egală-masură un comentariu despre infrastructură, sistemul artei, dar și susport system material și metaforic pentru un playlist queer de Rekabu sau la display-ul luminos KILOBASE BUCHAREST ce deconstruiește o critică legată de împrumutul de termeni din engleză în limbajul queer local.

Lucrările calibrează experiența de vizitare între un sentiment de proaspăt ~ reminiscență ~ de potențial ce se așterne în viitor, între serios ~ jucăuș ~ extrem de necesar în aceste timpuri copleșitoare, între vulnerabilitate ~ împuternicire ~ răscolire permanentă.

Vernisajul are loc sâmbătă, 12 martie începând cu ora 17:00 și include o sesiune performativă surpriză cu Apparatus 22, iar expoziția poate fi vizitată până în data de 5 mai 2022, de marți până sâmbătă, între orele 12:00 și 18:00 la Kunsthalle Bega – Circumvalațiunii 10, Timișoara.

*) Destinat spațiului interstițiu al Kunsthalle Bega, numele „LONG EYE” este o lucrare de artă imaterială creată de colectivul de artiști Apparatus 22 în seria BLANK AUGURI de nume și concepte care deja învăluie instituții de artă din România, Italia, Belgia, Slovacia. Inspirat în egală măsură de universul utopic Suprainfinit creat și desfășurat de Apparatus 22 și de particularitatea acestui spațiu liminal, „LONG EYE” face referire la o potențială capacitate suprainfinitică a acestui spațiu de a prezent artă ce poate cuprinde simultan nenumărate puncte și linii de legătură între vizibil, invizibil și nerostit.