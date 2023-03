Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că firma Solaris a livrat cel de-al 15-lea autobuz electric pentru transportul public din municipiul reședință de județ. Ion Lungu a spus că în momentul de față parcul auto al TPL Suceava este format din 62 de autobuze electrice, din care 40 de dimensiuni mari și 22 microbuze. „La Suceava a ajuns ultimul autobuz electric de la firma Solaris, din cele 15 care trebuia să ajungă. În momentul de față lucrăm la documentația de licitație pentru cele 50 autobuze electrice pentru Zona urbană funcțională”, a transmis Ion Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings