Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, va participa marți, 14 martie 2023, la inaugurarea poligonului pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Ucraina, în localitatea suceveană Siret, informează Prefectura Suceava.

Ceremonia va începe la ora 11.00. Poligonul a fost realizat cu fonduri europene atrase printr-un proiect transfrontalier dar și cu sprijinul Primăriei orașului Siret care a constat în următoarele: asigurarea fără plată a terenului în suprafață de peste 2 hectare către ISU Bucovina Suceava, consultanță și sprijin în derularea proiectului transfrontalier atunci când a fost nevoie, finanțarea din bugetul local a unei investiții în rețeaua de canalizare pluvială prin care au fost colectate apele pluviale de pe strada Sucevei și din zona Fundației Umanitare ”O Nouă Viață”. Efortul financiar al primăriei a fost de 450.000 de lei. De asemenea, primăria a asigurat și transferarea liniilor electrice din suprateran în subteran în dreptul heliportului, valoarea lucrărilor fiind de 78.000 lei.