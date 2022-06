La data de 25 iunie în jurul orei 09.10, o femeie, în timp ce conducea autoturismul pe str. Școlii din satul Brăiești avand direcția spre satul Măzănăești, a intrat în coliziune la trecerea la nivel cu calea ferată cu de trenul personal Suceava – Câmpulung Moldovenesc, calea ferată fiind semnalizată acustic și luminos.

În urma accidentului a rezultat decesul conducătoarei auto din satul Braiești, comuna Cornu Luncii.

Mecanicul trenului personal a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, recoltându-i-se probe de sange la Spitalul din Câmpulung Moldovenesc. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.