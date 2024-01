Președintele organizației județene a PSD, seantorul Ioaan Stan a ținut să aducă unele precizări privind o serie de informații lansate în spațiul public cu privire la alegerile din acest an. Stan a subliniat din start că PSD nu dorește să se comaseze alegeri ci cei de la PNL insistă pe această temă. Totodată, PSD nu a cerut candidat comun la alegerile prezidențiale ci va avea propriul candidat.

”Referitor la discuţiile apărute în spaţiul public privind alegerile din anul 2024, românii trebuie să ştie că PSD este pregătit de competiție indiferent de scenariul vehiculat: cu comasare, fără comasare și indiferent de ordinea scrutinelor electorale. Un partid nu trebuie să își facă strategia pe astfel de aranjamente pre-electorale, ci pe ceea ce a livrat și poate livra alegătorilor. Cei care insistă să se comaseze alegerile sunt cei de la PNL. PSD nu a inițiat nicio discuție în acest sens și nici nu a pretins ceva pentru a accepta propunerile de comasare ale PNL. De asemenea, PSD nu a cerut candidat comun la alegerile prezidențiale. Partidul nostru va avea propriu candidat. De altfel, niciunul dintre argumentele PNL pentru comasarea alegerilor nu e convingător, iar unele sunt de-a dreptul ridicole. Dacă e să ne amintim, avem precedente în care alegătorii au fost chemați de mai multe ori la vot într-un singur an electoral, fără ca nimeni să se fi plâns de „oboseală electorală” (ex. anul electoral 2.000 cu 4 runde de vot: două tururi de alegeri la primari, două tururi la președinte plus alegeri parlamentare). În altă ordine de idei, argumentul financiar este de tip sovietic. Pentru că dacă invoci economia la buget, cel mai eficient ar fi să nu se mai facă deloc alegeri, dar asta înseamnă moartea democrației. CCR a respins astfel de argumente când tot PNL a mai încercat comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Cât despre argumentul că e bine să comasăm alegerile de dragul elevilor, acesta este de-a dreptul ridicol. Tot în acest context electoral a apărut şi scenariul demisiei lui Iohannis. Din punctul nostru de vedere, acest scenariu nu are nicio relevanță electorală pentru PSD și probabil nici pentru celelalte partide politice. Probabil singurul avantajat ar fi președintele PNL care ar deveni președinte interimar al României, fapt care l-ar putea salva în cazul unui eșec electoral al partidului său la alegerile europarlamentare”, a explicat Ioan Stan.