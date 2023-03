Teatrul Tineretului este partener într-un nou proiect european, alături de alte trei instituții de arte performative din Italia, Spania și Belgia, două academii specializate în arte performative și scenografie din Norvegia și Republica Cehă și o universitate cu expertiză în peisagistică din Italia, în perioada 2023-2025. Proiectul este finanțat prin Programul „Europa Creativă” și a fost lansat la Piccolo Teatro din Milano săptămâna trecută.

UNLOCK THE CITY! – proiect de regenerare culturală – propune o metodă de lucru care alătură cercetarea tehnico-științifică, orientată spre design, cu practica performativă, pentru a genera o dezvoltare urbană sustenabilă în perioada postpandemică. Acționând în locuri și zone care au avut un rol cheie pentru cetățeni pe parcursul pandemiei, proiectul explorează conceptul de limită (economică, socială, fizică etc.) la trei niveluri: clădirea (Obiectul), comunitatea (Subiectul), relația dintre zona urbană și Teatru (Relația). Demersul pune accentul pe cercetarea relației dintre spațiul urban, public și teatru în perioada postpandemică, printr-o serie de ateliere și cursuri tematice în care vor fi implicați studenți din Belgia și Republica Cehă și va conduce la crearea a 12 spectacole (România, Italia, Spania și Belgia) de către 10 artiști europeni. Spectacolele produse de către Teatrul Tineretului vor fi semnate de artiștii Irina Moscu, Bogdan Zamfirescu și Daniel Chirilă.

UNLOCK THE CITY! vizează constituirea unei rețele internaționale care are la bază colaborarea dintre artiști, oameni de teatru, studenți, profesori universitari și experți din diferite domenii. Proiectul se derulează în 6 țări (Belgia, Republica Cehă, Italia, Norvegia, România, Spania) și implică parteneriatul a 4 instituții teatrale cu o largă deschiderea internațională, împreună cu 2 academii specializate în design scenic și o universitatea specializată în studii peisagistice. UNLOCK THE CITY! este un proiect deschis care, printr-o metodă reproductibilă și prin formularea unei propuneri concrete de a acționa, are scopul de a contribui la politicile Pactului Ecologic European.

Perioada: 36 de luni (2023-2026)

Cei șapte parteneri sunt: