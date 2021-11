Interpreta Katy Rain a lansat single-ul LELE, o piesă profundă, și în același timp plină de energie, un videoclip plin de culoare, dar în același timp încărcat de simboluri. Producția muzicală este deosebită de altele, prin abordare și stil, totuși păstrează acea forță și energie debordantă a artistei. Realizarea muzicală, dar și regia clipului îi aparțin interpretei.

Un „alt nivel de putere” feminină

Piesa LELE era așteptată și de artistă, dar și de admiratorii creației lui Katy Rain. Melodia a venit ca o gură de aer proaspăt, într-un noiembrie sumbru, iar acesta este unul dintre scopurile pe care Katy și le-a pus prin această piesă LELE este un single despre o EA, puternică, frumoasă și stăpână pe soarta sa. De text și muzică s-a ocupat artista, iar producția, Mix & Master aparține lui Vlad Gorban.

„E o dedicație „sexului slab”, care în realitate dă dovadă de o putere nebănuită și care inspiră. Femeia care iubește și care, știe, prin iubire și răbdare, să învingă dureri profunde. Să-și scoată din piept sulița trădării, topind-o cu virtuțile ei ca să îi dea o nouă formă: dar nu cea a unei inimi de metal, ci a unui trofeu inscripționat cu „următorul nivel de putere”. Dragi femei, sunteți superbe și mai puternice decât credeți! Capul sus și înainte, orice s-ar întâmpla!”, le transmite Katy Rain.

Oglinda sufletului unei luptătoare

De aici a pornit ideea clipului, conceput ca unul de imagine și fiind o primă încercare de regie din partea artistei. Videoclipul este plin de metafore și dezvăluie femeia în toată splendoarea ei și cu toate fețele sufletului pe care le poate avea: de gingașă, de iubită, de trădată, de ignorată, de luptătoare și de învingătoare. Conceptele vestimentare sunt ideile lui Katy, realizate după prototipul femeilor despre care și pentru care cântă. De la trandafirul din corona „à la Frida Kahlo” și până la Diva cu Coroană de spini – toate sunt simboluri în care se pot regăsi diferite femei, unite de sentimentul de autorealizare și împlinire.

Despre Katy Rain

Katy Rain este songwriter și interpretă născută în Republica Moldova, având și rădăcini în Ucraina. Este un artist bine-poziționat în R.Moldova cu o experiență de 11 ani în scenă. Își compune, în mare parte, singura piesele, caracterizate prin sensibilitate, profunzime a mesajului, dar și senzualitate. Deși a făcut științe reale, în particular fizica, și este pasionată de pictură, balanța ei a inclinat spre creație și în prezent perseverează exclusiv în acest domeniu. Dintre lucrările cele mai apreciate: „M-ai lovit”, „K la mate”, „Vrei să fii..?”, „Ломает”, „Iartă-mă”, „Decembrie”, „București – micul Paris”, „Salvează-mi lumea”, „Marea-magnet”. În afara proiectului Katy Rain, artista a creat unul mai underground : KT Project , cu piesele „Acuarela” și „Inimă de metal”.