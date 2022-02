Lucrătorii Postului de poliție Cârlibaba, au efectuat un control la instalația de debitat material lemnos ce aparține unei societăți comerciale cu punct de lucru din comuna Cârlibaba. S-a constatat că societatea deținea în depozit cantitatea de 3,7 mc cherestea rășinoase fără proveniență legală constatată prin diferența dintre stocul scriptic și cel faptic, a emis mai multe avize de însoține material lemnos pentru care a efectuat fotografii ale transportului din care nu se distinge încărcătura și nu avea împrejmuit depozitul de material lemnos. Societatea cu sediul în comuna Cârlibaba, județul Suceava, a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 8.000 lei și s-a dispus confiscarea cantității de 3,7 mc. cherestea rășinoase în valoare de 3.219 lei.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating