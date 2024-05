Candidatul PSD la funcția de primar al muncipiului Suceava, enonomistul Vasile Rîmbu, a declarat că EDUCAȚIA va avea pioritate în mandatul său în fruneta administrației publice locale. Elm a spus că are în vedere acordarea sprijinului necesar pentru proiecte de educație non-formală și parteneriate școală-comunitate, care să reducă abandonul școlar și să faciliteze integrarea tinerilor pe piața muncii, dar și asigurarea condițiilor adecvate de pază și protecție, descurajarea traficului de droguri și a violenței. ”Într-o lume în continuă schimbare, EDUCAȚIA este piatra de temelie care asigură dezvoltarea durabilă a comunității! Odată cu candidatura mea pentru funcția de primar al municipiului Suceava, îmi iau un angajament ferm: EDUCAȚIA are prioritate! Avem în vedere acordarea sprijinului necesar pentru proiecte de educație non-formală și parteneriate școală-comunitate, care să reducă abandonul școlar și să faciliteze integrarea tinerilor pe piața muncii, dar și asigurarea condițiilor adecvate de pază și protecție, descurajarea traficului de droguri și a violenței. Programul nostru mai include și asigurarea accesului la servicii medicale esențiale în unitățile de învățământ și a unui dialog constant cu elevii pentru a înțelege problemele reale și presante”, a declarat Vasile Rîmbu.

