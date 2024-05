Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, s-a aflat astăzi la Zamostea alături de deputatul Eugen Bejinariu unde s-a întâlnit cu aproximativ 300 de oameni dar și cu primarul Vasile Haliuc. Șoldan a arătat că pentru el Haliuc este un exemplu de urmat începându-și cariera de primar cu o victorie la o diferență de doar 21 de voturi în 2012 și ajungând să câștige cu 80% din voturi în 2020.

”Deși sunt tânăr, am experiența campaniilor electorale anterioare și astăzi, în cadrul întâlnirii cu primarul Vasile Haliuc de la Zamostea, și cu cei aproximativ 300 de locuitori ai comunei, cărora le mulțumesc pentru prezență, mi-am adus aminte de campania din 2012. Am participat la acea campanie și chiar am fost și la Zamostea pentru a-l susține pe candidatul Vasile Haliuc pe atunci, care a câștigat primul său mandat la o diferență de 21 de voturi. În 2012. Realizările sale au fost cele mai bune campanii de-a lungul anilor, iar oamenii din comună l-au ales în continuare, iar în 2020, primarul Vasile Haliuc a câștigat scrutinul cu aproape 80% din voturi. La Zamostea, peste 80% din drumuri sunt asfaltate, iar restul urmează să fie reabilitate în perioada următoare. Școlile sunt modernizate, echipate cu tot ce este necesar, în comună se lucrează la extinderea rețelei de apă și canal, iar primarul Haliuc speră ca până la sfârșitul acestui an să înceapă și lucrările la rețeaua de distribuție a gazului metan. Sunt multe proiecte realizate numai în mandatul 2020-2024, proiecte estimate la aproximativ 60 de milioane de lei, în principal cu fonduri guvernamentale și europene.

Fără niciun sprijin din partea Consiliului Județean, unde actualul președinte nu a reușit să asfalteze măcar câțiva kilometri de drum județean în zona Lunca, dar vorbește de autostradă de dimineață până seară, de parcă ar face-o Flutur și nu Ministerul Transporturilor, condus de un ministru PSD, într-o guvernare PSD. Le-am transmis sutelor de oameni prezenți din Zamostea că și pentru mine este un început la Consiliul Județean Suceava, așa cum a fost pentru primarul lor în 2012. Am nevoie de fiecare vot, de prezența la urne a fiecărui om care crede că este nevoie de o schimbare în modul în care este administrat județul, de o schimbare a cifrelor dezolante care arată discrepanțele dintre Suceava și celelalte zone ale țării”, a spus George Șoldan.