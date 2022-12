Peste 1.000 de elevi și profesori din 29 de licee agricole din întreaga țară participă și în acest an școlar la activitățile proiectului JA Agribusiness în Școală.

Aflat la a 8-a ediție, prin parteneriatul Junior Achievement (JA) România – Romanian-American Foundation (RAF), proiectul susține, prin diferite componente, dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale în liceele agricole, pentru a sprijini pregătirea profesorilor, dar și a tinerilor pentru viitor, atât ca fermieri, cât și ca antreprenori în domeniu.

Din județul Suceava, la ediția din acest an a proiectului Agribusiness în Școală, participă elevi de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor.

Agribusiness în Școală include activități learning by doing, cu exemple și studii de caz reale din domeniul agribusiness, resurse digitale disponibile gratuit pe platforma JA Inspire™ și acces la testarea europeană Entrepreneurial Skills Pass (ESP), precum și oportunitatea pentru tineri de a participa la Incubatorul Național JA BizzFactory™ cu o idee de afacere, de a-și valida ideea și de a beneficia de susținere prin mentorat și sprijin financiar pentru dezvoltarea afacerii propuse.

În 2022, 10 instituții de învățământ1 au beneficiat de granturi pentru proiecte de educație antreprenorială și profesorii au derulat la nivel local activități educaționale, care au îmbinat pregătirea teoretică și practică a elevilor, prin conectarea cu mediul de afaceri local – traininguri, workshop-uri, întâlniri cu antreprenori locali, târguri de produse/servicii, concursuri de planuri de afaceri, vizite la firme agricole, realizarea unor afaceri pilot.

Peste 20 de profesori au participat gratuit la programul de certificare pe competențe antreprenoriale (program de formare acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației), iar JA Innovation DayTM a implicat peste 200 de elevi din 11 licee și localități.

”Cursul Competențe antreprenoriale a fost foarte bine structurat, interactiv, cu informații relevante, prezentări profesioniste. Mă bucur pentru că am avut oportunitatea să particip la sesiuni, a fost o experiență uti ă pentru mine, ca să îmi sedimentez cunoști țele.” – Profesor, Liceul Tehnologic J. M. Elias Sascut, jud. Bacău ”Acest workshop mi-a plăcut foarte mult pentru că ne-a învățat multe lucruri despre antreprenoriat, cumsă facem un plan de afaceri eficient. Sper să mai reveniți la noi în școală și cu alte activități interesante!” – elevă, Colegiul Valeriu D. Cotea, Focșani

”Aș vrea să mai particip la Innovation Day, a fost o experiență nouă. Mi-a plăcut tema de lucru și faptul că am lucrat în echipă, am descoperit lucruri noi care să mă ajute să aplic o idee de afacere, am văzut și alte idei de proiecte la prezentări și altfel de gândire pentru mine!” – elev Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, Brănești

Proiectul Agribusiness în Școală este inclus și în Programul ”Creștem prin Educație Agricolă” (CEA), finanțat de Romanian-American Foundation și derulat de un consorțiu de organizații: Fundația World Vision România, JA România, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Centrul Român de Politici Europene.