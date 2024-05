Liderul PNL Nicolae Ciucă este prezent astăzi în Suceava la evenimentul de lansare a candidaturilor președintelui PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și a celor 114 de candidați de primar din județ. Evenimentul are loc în centrul Sucevei în prezența a câtorva mii de liberali și susținători ai PNL din toate zonele județului. Înainte de începerea evenimentului, Nicolae Ciucă a fost primit de Gheorghe Flutur în fața Consiliului Județean, după care au mers pe jos prin mijlocul oamenilor până pe scena din centrul Sucevei.

În cuvântul său de deschidere, Gheorghe Flutur i-a spus președintelui PNL că are alături întreaga oaste de candidați PNL Suceava. „Domnule președinte, aici avem oastea Partidului Național Liberal. 114 de candidați la funcția de primari îi aveți aici pe scenă. Este cea mai mare organizație de primari din România. 114 și cu voia dumneavoastră, cu mine 115. Da, Suceava are cele mai multe primării și PNL va avea cele mai multe primării. PNL Suceava este o organizație cu 2024 de candidați la start pentru aceste alegeri. 2024, parcă este o coincidență cu anul în care trăim. Deci și aici avem o armată de candidați. Avem și susținem candidați de primari în toate localitățile județului Suceava. Și eu vreau să mulțumesc echipei liberale, să vă asigur domnule președinte că sunteți acasă la una dintre cele mai puternice organizații care au performat și performează. Știu că alergați mult, că ieri erați în cetatea de la Alba Iulia, iar astăzi în Cetatea Sucevei. Știu că sunteți prieteni și cu Ardealul și cu Oltenia dumneavoastră și cu Muntenia și cu Moldova și Bucovina, chiar dacă unii nu prea sunt de acord cu Moldova. Știți la ce mă refer. Dar îi iertăm pentru că e săptămâna luminată. Însă sunteți aici, domnule președinte, într-un județ unde administrația liberală a lăsat urme frumoase. Uitați-vă o mare de oameni, într-o zi de vineri, de sărbătoare în Săptămâna luminată. De ce au venit? În semn de respect pentru echipa liberală, pentru dumneavoastră, să vă mulțumim pentru sprijinul acordat județului Suceava și Bucovinei”, a transmis Gheorghe Flutur.

La evenimentul de astăzi sunt prezenți și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, ministrul educației Ligia Deca, parlamentarii liberali suceveni Daniel Cadariu, Ioan Balan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu, precum și liderul PNL Botoșani, Valeriu Iftimie.