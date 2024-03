Călătorește mult și are deja destinații preferate, iar de curând s-a întors de pe tărâmul miliardarilor de la Courchevel, notează click.ro.

Îndrăgita artistă s-a declarat cucerită de Sri Lanka iar dacă iarna este fan pârtia de schi din Courchevel, vara adoră să își petreacă vacanțele pe Coasta de Azur.

Fascinată de Courchevel acolo unde miliardarii planetei vin cu avioanele private și există multe restaurante cu stele Michelin, Lidia Buble a povestit la „Cafea cu visuri” ce i s-a întâmplat acolo și cât a costat probabil cea mai scumpă pizza din viața ei.

„Vin… Au fost și câțiva români care s-au răsfățat, au venit pe lux și opulență. Anul acesta au fost parcă mai mulți români ca niciodată în Corchevel, mulți…Cumva zici că erai pe pârtie la Brașov…Știu că la un moment dat îmi comandasem o pizza, nu m-am uitat de preț și, la final, când a venit nota de plată…150 euro, ceea ce mi s-a părut extraordinar de mult”, a povestit Lidia Buble în cadrul podcastului Oanei Andoni, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

