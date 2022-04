Livia Graur, prezentatoarea știrilor Focus Prima TV de la ora 14:00,a împlinit 36 ani, aniversare pe care a marcat-o cu un garden party la ea acasă, alături de familie și prietenii apropiați.

Vedeta Prima TV a cântat și a dansat alături de invitații ei, aorganizat spontan chiar și un karaoke. Petrecerea aniversară nu a fost lipsită de momente amuzante, Livia uitând de tort, pe care însă i l-a adus o prietenă în ultimul ceas.

“Am avut cea mai frumoasă zi de naștere de doi ani încoace! Pandemia și-a pus amprenta în ultimii ani, iar ziua mea s-a potrivit exact când au început restricțiile în 2020 și când s-au reinstalat în 2021. Așa că am sărbătorit în cadru foarte restrâns. Anul acesta, însă, m-am bucurat din tot sufletul că am putut să organizez ceva pe gustul meu, cu prietenii apropiați. Singurul inconvenient era vremea, care părea să se strice. Din fericire am avut noroc și de o zi însorită, caldă, cu puțin vânt, ce-i drept, dar una peste alta a fost distracție maximă. Am încins și un grătar de țoată frumusețea, am dansat și ne-am distrat până seara târziu. Am primit și multe cadouri, dar cel mai important, m-am bucurat de prietenii mei, a căror prezență mi-a lipsit în ultima perioadă!!”, spune Livia Graur.

Telespectatorii o pot urmări în continuare pe Livia Graur la Focus Prima TV de la ora 14:00.