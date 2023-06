Vlad Ivanov a devenit cunoscut la nivel internațional pentru rolul din filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile“ al regizorului Cristian Mungiu, film premiat cu Palme d’Or la Cannes. Pentru acest rol Vlad Ivanov a primit titlul de Cel mai bun actor în rol secundar din partea Asociației Criticilor de Film din Los Angeles. Cariera sa internațională a continuat cu roluri în filme semnate de Maren Arde, László Nemes, Alexandros Avranas, Bong Joon-ho, Ivan Ostrochovský, Corneliu Porumboiu, Călin Peter Netzer și Radu Mihăileanu. Actorul a obținut numeroase premii: la Berlin, TIFF, Ierusalim sau acordate de Societatea Națională Americană a Criticilor de Film, Cercul Criticilor de Film din Philadelphia, Cercul Criticilor de Film din New York, Asociația Criticilor de Film din Toronto.

Lucian Maxim este compozitor și percuționist, membru al Orchestrei Naționale Radio, alături de care a cântat în numeroase țări din Europa și Asia. A lucrat foarte mult și pentru teatru, cu Andrei Șerban pentru „Trilogia antică“, cu Victor Ioan Frunză pentru „Ghetto“ sau cu Dana Dima pentru „Năpasta“. A colaborat cu muzicieni renumiți precum Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras și Angela Gheorghiu. Membru al formației „Sarmalele reci“, a cântat și jazz cu Johnny Răducanu, Garbis Dedeian, Marius Popp, Puiu Pascu, Alexandru Anastasiu, Marius Mihalache, Teodora Enache și Emy Drăgoi.

Spectacolul este prezentat la Londra de Profusion International (https://www.profusion.org.uk), în parteneriat cu artsdepot (https://www.artsdepot.co.uk).

Sponsorizat de: Fundația Culturală Română Prodan, Compania de construcții Gateville Group, Fundația Caritabilă a Familiei Rațiu, Crama Galicea Mare.

Susținut de: Fundația Culturală Augustin Buzura, Ambasada României la Londra, Romanian Culture and Charity Together, The Romanian and Eastern European Hub.

Mulțumiri speciale: Sir George Iacobescu CBE, Olivia & Robert Temple, Mihai Radoi, Bogdan Catargiu, Monique Deletant, Anamaria Buzura Maior, Adrian Cherciu, Dr Mike Phillips OBE, Mihai Rîșnoveanu, Dan Mitrică, Laura Lazăr, Eugen Androne, Irina Ionescu, Ileana Florea, Georgiana Giuncă.

„Raport asupra iubirii“ face parte din programul zilei dedicate României, la artsdepot, care va avea loc pe data de 25 iunie, între orele 13:00-18:00. O zi plină de activități culturale (film, teatru, ateliere).

