Biserica și puterea: Vlad Ivanov în Servants

Servitorii/ Služobníci. Regia: Ivan Ostrochovský

Cu: Samuel Skyva, Samuel Polakovič, Vlad Ivanov, Vladimír StrniskoUn film noir, cu aer de distopie, superb filmat, ca o succesiune de tablouri alb-negru în mișcare, despre un subiect controversat: colaborarea preoților cu regimul totalitar. Vlad Ivanov face un nou rol memorabil, de data asta în limba slovacă. Este ofițer al poliției politice, cel însărcinat cu urmărirea și eliminarea celor care refuză să colaboreze.Anul 1980, Cehoslovacia comunistă. Temându-se ca școala lor să nu fie închisă, profesorii unui seminar teologic își modelează elevii în așa fel încât să fie pe placul Partidului Comunist. Fiecare seminarist trebuie să decidă ce cale alege: colaborează sau devine ținta regimului. Inspirat de evenimente reale.

„Filmul ăsta are o atmosferă care îți intră în oase”, o spune chiar Ivanov, într-un interviu, aici.

🏆 Encounters, Berlinale 2020

🏆 New Directors/ New Films, 2020

🏆 Best Soundtrack/Sound Design la Film Fest Gent (Cristian Lolea și Miroslav Tóth

Trailer Servitorii

Dacă tot e Berlinale, am adunat într-o mini-colecție filme care și-au început cariera în festival. Pe lângă Servants, găsești aici experimentul DAU (DAU. Natasha și DAU. Degeneration), parte ficțiune, parte un straniu reality-show, creat și filmat de un regizor rus în Ucraina, Confidence, pentru care István Szabó a câștigat Ursul de Argint în 1980, The Golden Glove, o istorie care-ți dă fiori, inspirată din realitate, sau filmele românești De ce eu? și Monștri.

