Lorelai Moșneguțu (19 ani), câștigătoarea show-ului “Românii au Talent” din 2017, este un munte de ambiție! Tânără fără mâini care a reușit să impresioneze o țară întreagă cu povestea sa de viață, în urmă cu cinci ani, face sacrificii mari pentru a ajunge cineva, scrie click.ro.

Lorelai Moșneguțu a reușit să câștige cei 120.000 de euro din cadrul show-ului de talente, după ce a cântat vocal și la pian cu degetele de la picioare în fața unei țări întregi, dar și a juraților de la “Românii au Talent”.

„Sunt tare mândră de ea. Ne-am mutat în București special pentru facultatea lui Lorelai. Am renunțat la traiul nostru de la Târgoviște pentru evoluția sa, Lorelai a renunțat și ea la tot pentru a deveni cineva. Merge la facultate pentru că își dorește lucrul acesta. Ea este acum pe profil de publicitate. Poate pe viitor o să ajungă într-o redacție de presă. Cred că ar putea să facă destul de multe lucruri pentru acest domeniu de activitate. Eu stau cu Lorelai la cursuri, o aștept pe holul facultății. Nu intru la ore cu ei (n.r – cu studenții). În timpul ăsta, liber pentru mine, mă mai plimb pe acolo prin zonă. Îmi face bine, la vârsta mea, activitatea aceasta. Lorelai uneori mai trebuie schimbată și are nevoie de mine permanent. Eu i-am zis din prima clipă de când am întâlnit-o că ea este sufletul meu pereche. Orice realizare a dânsei o simt ca pe o realizare a mea. Sunt o mamă foarte fericită.”, a declarat, pentru Click!, mama Vio, femeia care a adoptat-o de Lorelai.

