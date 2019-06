Reuniți la Suceava, membrii Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România au stabilit ca săptămîna viitoare să aibă o discuție la Guvern cu premierul Viorica Dăncilă și cu ministrul de Finanțe în ideea de a găsi soluții pentru ieșirea din riscul de faliment al administrației publice locale, mai ales la municipii. Președintele AMR, primarul PSD al Sectorului 3 Robert Negoiță, a afirmat că o problemă ar fi legată de înapoierea banilor tăiați în primele trei luni din impozitul pe venit stabilit la 60% pentru municipii.

Negoiță despre Guvern: ”Ne-au promis că ne vor da 60% din impozitul pe venit, ceea ce nu s-a întâmplat. Ne-au mințit pentru că ne-au furat din banii pe primele trei luni”

El a spus: „Ne-au promis că ne vor da 60% din impozitul pe venit, ceea ce nu s-a întîmplat. Ne-au mințit pentru că ne-au furat din banii pe primele trei luni. Este un aspect pe care îl discutăm cît se poate de serios. Sînt multe primării în situația în care nu își pot achita facturile de funcționare, nu discutăm de investiții pentru că fonduri de așa ceva nu prea ne-au mai lăsat deloc”. Primarul Negoiță a mai spus că un alt punct ce va fi abordat la întîlnirea de săptămîna viitoare ar fi acela privind încurajarea Cabinetului Dăncilă să-și respecte programul de guvernare. El a afirmat: „Am tot văzut în toată media că programul de guvernare este bun. Nu fac o analiză că e bun sau prost dar cei care l-au facut cred că înainte de toate trebuie să-l respecte. Ori în programul de guvernare se spune cît se poate de clar că plățile sociale se fac de către Guvern. De ce ni le-a pus nouă în cîrcă? E o chestiune care excede programul de guvernare și care îl încalcă într-un mod flagrant. Considerăm că trebuie să fim niște oameni corecți. Noi sîntem oameni corecți. Ce spunem aia facem”. La rândul său primarul de Iași, Mihai Chirica, a completat că se dorește de asemenea o informare a guvernului ”ca pentru noua etapa de finantare 2021-2027 intentionam prin structurile asociative ale noastre sa influentam ghidurile de finantare unde punctul de vedere al nostru sa fie unul dominant, pentru că pulsul acestei tari pleaca de la cetateni si nu de la vârful piramidei. Prin urmare noi stim cu adevarat ceea ce isi doreste fiecare locuitor al acestei tari si putem sa ne permitem sa cerem si acest lucru”.

Lungu: ”Aceste schimburi de experiență duc în final la progresul orașelor noastre”

”Sunt onorat că acest Comitet Director al AMR a avut loc la Suceava cu o ordine de zi foarte importantă. Aceste întâlniri ale noastre sunt foarte utile, schimburi de experiență între primarii marilor orașe din Romania. Mă bucură faptul ca astazi la Suceava am prezentat si noi citeva proiecte pe ceea ce inseamna smart cities. Este vorba de proiectul de iluminat public al municipiului Suceava pe fonduri elvetiene, proiecte de transport electric si vom vizita in acesta dupa amiaza si alte proiecte importante precum centrala termica pe biomasa, Cetatea de Scaun, zona de agrement, statuia lui Stefan cel Mare, bazele pe care le avem la Centrul Traditiilor Populare cu bicicletele electrice. Aceste schimburi de experienta duc in final la progresul oraselor noastre si ceea ce ne dorim cu totii orase inteligente, orase europene. Multumesc domnului presedinte Negoita ca a fost azi la Suceava și îi multumesc și domnului primar de la Iasi asta e ne convine nu ne convine Iași e cel mai mare oras al Moldovei, capitala Moldovei”, a declarat Lungu.

Mihai Chirica: ”Apreciez exemplele de bună practică pe care le-a dat domnul primar Ion Lungu și trebuie să-l felicitați cu toții”

”A fost o intalnire foarte buna as putea spune pentru ca principalul motiv al intilnirii de astazi a fost felul in care ii reprezentam in continuare pe cetatenii care ne-au pus pe functii si modalitatea in care dezbracati de haina politica si alte adversitati putem sa stringem randurile intr-o maniera pozitiva si sa mergem să cerem in numele cetatenilor pe care ii reprezentam drepturile pe care ei le au conform Constitutiei si statutului de cetatean al acestei tari. Multe teme s-au abordat toate necesare de altfel si aprobate in unanimitate sigur cu consecinte pe termen lung dar care vor presupune si un aport substantial de intelegere in primul rand din partea Guvernului Romaniei si nu vorbim doar despre Guvernul de astazi ci si de guvernele care vor urma si sigur ca da si continuarea acestui proces din partea primarilor de municipii. Credem noi ca este un pas important intâlnirea de la Bucuresti de saptamina viitoare speram cu Guvernul si astfel sa descatușăm un pic energiile necesare acestei tari. Nu suntem intr-o competitie cu alte asociatii ale autoritatilor locale. Dimpotriva cred ca ne putem da mina si in felul acesta sa incercam sa devenim foarte productivi pentru toti romanii indiferent daca stau in mediul rural sau in mediul urban. Îi multumesc domnului Lungu pentru invitatie si domnului Negoita. Apreciez exemplele de buna practica pe care le-a dat domnul primar Ion Lungu si trebuie sa-l felicitati cu totii ca si cetateni ai acestei urbe”, a declarat primarul de Iași.