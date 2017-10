Primăria Suceava este pregătită să meargă la Curtea de Apel pentru a debloca licitaţia privind salubrizarea menajeră a municipiului reşedinţă de judeţ. Anunţul a fost făcut miercuri de către primarul Ion Lungu după ce a apărut informaţia potrivit căreia Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a suspendat licitaţia programată pentru data de 1 noiembrie. Lungu a declarat că nu a primit decizia oficială însă a spus că în momentul în care va intra în posesia ei va răspunde celor de la CNSC în termen de cinci zile aşa cum spune legea iar dacă licitaţia va fi anulată atunci se va adresa instanţei de judecată.

Primarul a arătat că RER Ecologic din Buzău s-a adresat Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după ce municipalitatea a respins ca tardivă solicitarea formulată de firmă, cu niște referiri la caietul de sarcini. El a spus că RER solicita, printre altele, ca durata contractului să fie de 16 și nu de 12 ani. «În măsura în care se va anula licitaţia vom ataca noi în instanţă la Curtea de Apel pentru că nu avem altă soluţie. Să o luăm de la capăt iar să ne mai luptăm vreo jumate de an în Consiliul Local, pe la ANRMAP (Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice) vreo jumate de an iar când ajungem aici să vină cineva şi să conteste nu e în regulă. Sigur că aceste firme de salubritate ca majoritatea agenţilor care joacă în liga mare au cabinete de avocatură. Avocatul celor de la RER Ecologic este doamna Cristina Trăilă care nu este nimeni alta decât fosta şefă a ANRMAP care cunoaşte toate virgulele şi sigur că a găsit nişte virgule şi în documentaţia noastră. Aştept să vedem decizia oficială de suspendare şi observaţiile care sunt. Noi vom răspunde prompt la ele dar este clar că nu se mai poate ţine licitaţia pe 1 noiembrie. Avem termen cinci zile să formulăm răspunsurile la CNCS iar CNSC trebuie să se pronunţe în termen de 30 de zile. Deci mai este treabă dar probabil vom ajunge în instanţă iar de această dată vom ataca noi pentru că nu e corect. După ce de vreo patru ori ne-a întors înapoi cei de la ANRMAP am refăcut documentaţia cu toate observaţiile şi sugestiile lor ne aflăm în situaţia în care o luăm de la început », a declarat Lungu.

Contractul de salubrizare menajeră a municipiului Suceava va fi încheiat pe o perioadă de 12 ani şi va avea o valoare de 83,82 de milioane de lei. Câştigătorul licitaţiei va avea de realizat 100 de platforme de deşeuri îngropate, 100 de platforme semiîngropate şi 30 de puncte de colectare a deşeurilor reciclabile. De asemenea, va trebui să monteze 1.000 de coşuri de gunoi şi să amenajeze anual două locuri de joacă pentru copii. În prezent serviciul de salubrizare menajeră este asigurat de firmele Diasil Service şi Florconstruct în baza unui contract temporar.