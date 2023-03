Adela Popescu a povestit, într-un video postat pe pagina personală de Instagram, despre faptul că a știut de mică ce își dorește să facă în viață și despre pasiunea nebună pe care a avut-o dintotdeauna pentru muzică. Vedeta a mai vorbit și despre cât de încrezătoare era în talentul său, cât de greu i-a fost la începutul carierei, dar și cum i-a schimbat viața prima telenovelă în care a jucat și momentul în care au apărut primele semne de întrebare din viața ei.

„Eu am șiut de mică că vreau să fac asta, eram împreună cu tataie călare pe cal la semănat și cântam încontinuu. Cântam pur și simplu non-stop, în autobuz, când cântam la tejghea când vindeam, mă ridicam la bar și cântam. Era ceva ce nu puteam controla.”, povestește Adela Popescu despre pasiunea pe care o are pentru cântat, potrivit click.ro.

„Am găsit câteva personalități ale muzicii când eram eu micuță, am aflat unde stau, au fost luni întregi în care în fiecare dimineață eram la ușa lor și le spuneam: nu vă supărați, nu vreți să vă cânt o melodie? Era chiar Elena Cârstea, am descoperit adresa ei din București, și am zis că trebuie să mă audă cum cânt. Eu fiind convinsă că dacă mă aude cum cânt o să zică nu există așa ceva pe pământ. Faptul că eu credeam asta a fost combustibil uriaș să pot să ajung în toate locurile în care am ajuns, nefiind nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată, nici cea mai inteligentă”, recunoaște vedeta.

Despre acea perioadă, Adela Popescu spune că au fost vremurile în care a construit tot ceea ce culege acum, însă tot atunci s-a pierdut și cel mai tare pe ea. Ea a recunoscut că soțul ei a ajutat-o foarte mult să-și recapete încrederea în ea.

