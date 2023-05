Macromex, unul dintre jucătorii principali din industria alimentară românească, alături de Next Root Management Systems, furnizor de consultanță HoReCa, lansează o soluție menită să optimizeze fluxurile și siguranța alimentară, dar și să aducă o alimentație sănătoasă în cantinele grădinițelor și școlilor și vizează 40 de unități de învățământ beneficiare, până la finalul anului 2023.

„Îmi doresc ca fiecare copil care mănâncă în cantine școlare să se bucure de preparate de cea mai bună calitate, pregătite după standarde înalte, în condiții maxime de siguranță alimentară. Pentru partenerii noștri din HoReCa, dorim să aducem mai multă productivitate și eficiență prin portofoliul nostru de produse, rețete, consiliere și tehnologie. Iar toate aceste lucruri nu se pot obține, nici pentru copii, nici pentru furnizori, dacă locația respectivă, în cazul de față – cantina, nu are o planificare a fluxurilor de lucru, o eficientizare și o standardizare a operaţiunilor. Din acest motiv, ne-am unit forțele cu partenerii de la Next Root Management System, pentru a oferi un serviciu complet, în beneficiul generațiilor care acum sunt la grădiniță sau pe băncile școlilor”, declară Albert Davidoglu, CEO, Macromex.

Prin proiectul dedicat grădinițelor și școlilor, grija și interesul pentru alimentație sănătoasă pot fi transpuse și în afara casei, în locurile în care copiii și elevii petrec cel mai mult timp, pe parcursul unei săptămâni. Soluția include verificarea materiilor prime, alături de un sistem operațional adaptat fiecărei locații, pentru un plus de valoare pentru toate aceste instituții de învățământ și mai multă siguranță pentru elevi.

„Din dorința de a contribui la îmbunătățirea serviciilor din educație, intrăm într-o colaborare care are ca scop eficientizarea, standardizarea operațiunilor, planificarea fluxurilor și siguranța alimentară pentru spațiile de producție și depozitare din cantinele grădinițelor și școlilor. Obiectivul nostru, pentru 2023, este să realizăm 40 de astfel de proiecte”, afirmă Dragoș Panait, fondator Next Root Management Systems.

În acest parteneriat, Next Root Management Systems va asigura, pentru fiecare locație, definirea optimă a fluxurilor de bucătărie, depozitare și spații conexe, standardizarea procedurilor de bucătărie, gestiune, inventariere și rețetare, eficientizarea spațiilor de lucru pentru fluxul operațional și al materiilor prime, standardizarea procedurilor de curățenie și training.

În 2022, Macromex a lansat platforma digitală horeca.macromex.ro, ce regrupează toate soluțiile eficiente și este un produs complex, menit să sprijine afacerile HoReCa. Platforma aduce un ajutor real pentru business și pentru sustenabilitate, rețetele la cheie și sfaturile despre eficiența operațională.

În plus, Bocado este o altă inițiativă a companiei, o platforma de comenzi online B2B dedicată clienților HoReCa care ajută la reducerea timpului de comanda și gestionarea fluxului de aprovizionare, într-un mod mult mai eficient. Mai multe informații sunt disponibile pe www.bocado.ro.

Macromex este liderul industriei de produse alimentare, pe segmentul de produse congelate, cu un portofoliu extins de branduri precum Edenia, Corso, La Strada, Azuris şi branduri partenere: Philadelphia, La Lorraine, Farm Frites Dr. Oetker (Inedit, Paula), Mars, Haagen Dasz. Viziunea companiei este de a crea în România o industrie Horeca matură, condusă de inspirație, eficiență si profitabilitate. Astfel, Macromex își asumă misiunea de a furniza soluții pentru fiecare tip de business prin consiliere, portofoliul de produse și tehnologie. Mai multe informații sunt disponibile pe horeca.macromex.ro.

Next Root Management Systems (Next Root Management Systems – Consultanță în domeniul ospitalității), companie de consultanță operațională înființată în anul 2018 are ca misiune eficientizarea resurselor operatorilor din domeniul Ospitalității, standardizarea operațiunilor lor, planificarea și derularea procesului de deschidere a noilor locații HoReCa.