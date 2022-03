La Observatorul Astronomic al Universității ”Ștefan cel Mare” a fost deschis un magazin pentru refugiaţii din zona Sucevei, a anunțat prorectorul Mihai Dimian pe pagina sa de facebook. ”Pe lângă distribuirea ajutoarelor către Ucraina şi către centrele de refugiaţi din Suceava şi Botoşani, am deschis în cadrul Observatorului Astronomic al USV şi un magazin pentru refugiaţii care locuiesc în zonă, cu programul 12-16 (inclusiv sâmbăta şi duminica). Aceştia pot alege ZILNIC câte 10 produse de la acest centru pe baza documentelor ce atestă statutul lor”, a spus Dimian.

