Pentru gestionarea fluxului de refugiați tot mai ridicat de la Punctele de Trecere a Frontierei, Ministerul Afacerilor Interne va putea, ca urmare a măsurilor aprobate de Guvern în ședința de astăzi, să recheme din activitate, la nevoie să reîncadreze fără concurs, pe o perioadă de un an, cadre militare sau polițiști care au trecut în rezervă, ori le-au încetat raporturile de serviciu, precum și alte categorii de personal. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, după ședința de astăzi.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating