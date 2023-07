Simpaticul David Dobrincu (12 ani) a lansat un nou episod din DD Show Podcast unde a avut-o invitată, de data aceasta, pe îndrăgita actriță Maia Morgenstern (61 de ani), care, printre multele dezvăluiri, a oferit detalii despre copilăria ei, singură la părinți și cum au fost începuturile ei în ale teatrului, notează click.ro.

La cei 12 ani ai săi, David Dobrincu a cucerit-o imediat pe îndrăgita actriță cu curiozitățile sale. Iar după ce i-a făcut o prezentare ca la carte, actrița Maia Morgenstern i-a făcut o dezvăluire pe care mulți nu o știau. „De la vârsta de 18 ani, am intrat în lumea artei. Așa se spune acum și așa se spunea și pe vremea mea. Am intrat cu un eșec. Eu n-am reușit din prima la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică – Institutul de Artă, cum se numea pe vremea mea, IATC – UNATC, acum. Iată, n-am reușit la examen din prima. Aveam 18 ani și am căzut la examen, și n-a fost tocmai plăcut, ca orice căzătură. A fost usturător, a fost greu, cu lacrimi, cu durere ascunsă, că nu-mi venea să recunosc cât de tare mă doare.”, a povestit Maia.

Îndrăgta actriță a mai dezvăluit, potrivit sursei citate: „Am avut o copilărie complicată, marcată de lipsuri, de nevoi. Niciodată spirituale, niciodată culturale, niciodată la nivel de cunoaștere, de atenție, de căldură, de îngrijire, de energie, de timp și de atenție, pe care părinții mei, familia mea mi-au dăruit-o. Lipsuri materiale, evident. Îmi doream tot felul de chestii. Muream de ciudă când cei de-o seamă cu mine, colegii mei, aveau un sandwich mai bun ca al meu, sau un costum de jeans, sau bentiță față de cum aveam eu. Sufeream, îmi era ciudă și mă burzuluiam. Nu aveam televizor.”

Sursa foto: Facebook

