Actrița Maia Morgenstern a transmis un mesaj emoționant de Ziua Națională a României, pe pagina personală de Facebook. ”Evreică, româncă, actriță, om”, Maia Morgenstern a subliniat că, pentru ea, România este țara în care și-a crescut copiii și și-a condus părinții pe ultimul lor drum, notează click.ro.

Actriţa Maia Morgenstern a subliniat în mesajul publicat pe pagina personală de Facebook, ce anume o face să spună cu inima împăcată că iubește România. ”Respect în fiecare zi legile tale. În fiecare noapte visez în limba română”, a scris actrița și a făcut trimitere la basmul ”Ca sarea-n bucate”.

Mesajul actriței a primit în scurt timp peste 3.000 de aprecieri.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/maia-morgenstern-mesaj-emotionant-de-ziua-nationala-romaniei-te-iubesc-ca-sarea-n-0