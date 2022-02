Mama lui Tom Holland i-a sunat pe producătorii ‘Spider-Man’ pentru a se asigura că fiul ei primește „destule pauze de toaletă”, după ce acesta s-a plâns de acest aspect, potrivit contactmusic.com.

Tom Holland a fost invitat săptămâna trecută la ‘Live with Kelly and Ryan’, unde a oferit câteva detalii impresionante din timpul filmărilor pentru prima parte din seria ‘Spider-Man’. Actorul în vârstă de 25 de ani a fost întrebat dacă costumul lui are fermoar și dacă putea fi dat jos cu ușurință pentru a merge la toaletă. Atunci, Holland și-a adus aminte de o întâmplare amuzantă cu mama lui, când era la începutul filmărilor pentru seria de succes de la Marvel. „La primul film, îmi amintesc că filmam această secvență pe stiva de pe Monumentul Washington și am purtat costumul zile întregi, în jur de 11 ore pe zi. Eram tânăr și voiam să-i impresionez pe toți și nu am vrut să creadă că am nevoie de pauze pentru baie. Îmi amintesc că am sunat-o pe mama pentru discuțiile noastre zilnice și i-am spus: ‘Mamă, chiar mă chinui, lucrez în fiecare zi și, pentru că port costumul, nu pot merge la baie’. Și apoi, două zile mai târziu, producătorul a venit la mine și mi-a spus: ‘Cum îți sunt rinichii?’. I-am spus producătorului că rinichii mei sunt în regulă și l-am întrebat ‘De ce?’. Acesta mi-a răspuns: ‘Ei bine, mama ta ne-a sunat…’. Da, așa că mama mea a sunat la cel mai mare studio din lume și a spus: ‘Dă-i fiului meu mai multe pauze de toaletă!’, a povestit Tom Holland, care a stârnit hohote de râs din partea tuturor, potrivit sursei citate.