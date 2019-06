Poliția orașului Siret a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei închisorii din 07.06.2019 emis de Judecătoria Rădăuți față de un tânăr de 23 de ani din Ucraina, condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În baza mandatului, polițiștii s-au deplasat în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, unde au procedat la preluarea tânărului de la polițiștii de frontieră, acesta fiind identificat în timp ce intenționa să intre în România.

Condamnatul a fost escortat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Botoșani.