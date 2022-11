Primăria municipiului Suceava alocă un buget estimativ de 500.000 de lei pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice cu ocazia sărbătoririi Crăciunului și a Revelionului. Potrivit proiectului inițiat de primarul Ion Lungu, deschiderea manifestărilor va avea loc pe 28 noiembrie de Ziua Bucovinei odată cu aprinderea luminilor din bradul de Craciun amplasat în Piata 22 Decembrie. Vor continua pe 1 decembrie cu manifestări dedicate Zilei Naționale. În perioada 20-23 decembrie pe esplanada din centrul orașului vor avea loc concerte de colinde zilnic începând cu ora 17.00 de către grupuri de copii ce reprezinta scolile din muncipiul Suceava și artiști localii. Pe 27 decembrie va avea loc ,,Festivalul de traditii și obiceiuri de anul nou” care va incepe la ora 10 in Piata 22 Decembrie. Pe 31 decembrie va avea loc concerte de m uzica populara susținute de artiști locali începând cu ora 18.00 urmate de concerte de muzica ușoara de talie nationala. Revelionul se va încheia cu un foc de artificii.

